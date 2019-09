FRATTOCCHIE A CINQUE STELLE - CASALEGGIO HA IMPARATO LA LEZIONE E HA CAPITO CHE PER DIVENTARE CLASSE DIRIGENTE BISOGNA STUDIARE. I PENTASTELLATI DEL FUTURO SI FORMERANNO IN UNA SCUOLA POLITICA IN PIENO STILE PRIMA REPUBBLICA - DOMANI IL LANCIO CON UN EVENTO A ROMA CON TUTTI I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ROUSSEAU, CHE OVVIAMENTE GESTIRÀ (E INCASSERÀ) IL TUTTO

DAVIDE CASALEGGIO MASSIMO BUGANI

B. L. per “il Messaggero”

Una Frattocchie grillina. Per iniziare a formare i quadri, dunque gli amministratori del M5S, sparsi in giro per l' Italia. L' iniziativa è pronta a essere lanciata domani da Davide Casaleggio (nella foto) con un evento nella Capitale. Si tratta di una una vera e propria scuola «per formare e supportare i nostri portavoce o futuri portavoce comunali», rimarcano il figlio del fondatore del M5S e gli altri soci dell' associazione, Enrica Sabatini, Pietro Dettori, Max Bugani. L' evento di domani è previsto al tempio di Adriano.

davide casaleggio luigi di maio

Oltre allo stesso Casaleggio, tra gli ospiti e i docenti che incontreranno gli oltre 250 iscritti all' evento provenienti da tutta Italia, ci saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la neo-ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone e numerosi parlamentari ed esperti in vari settori, dalla tutela legale alla comunicazione politica.

giuseppe conte luigi di maio

fabiana dadone

La scuola si rivolge a consiglieri comunali e municipali, agli assessori e a tutte le persone che intendano supportare i portavoce o che si candideranno con una lista alle prossime elezioni amministrative. Open Comuni avrà due binari: ci saranno corsi online fruibili in ogni momento e da qualunque dispositivo ma anche, e soprattutto come in questo caso, attraverso incontri veri e propri: laboratori, workshop, attività di gruppo. E per lunedì dovrebbero esserci «nuove sorprese» dal mondo Rousseau. Tra le ipotesi circolate in queste ore c' è la possibilità che gli iscritti possano essere coinvolti nelle scelte del governo giallorosso.

beppe grillo davide casaleggio 7 beppe grillo davide casaleggio 5 beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio FABIANA DADONE beppe grillo davide casaleggio DAVIDE CASALEGGIO ALFONSO BONAFEDE RICCARDO FRACCARO BEPPA GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO DAVIDE CASALEGGIO MASSIMO BUGANI davide casaleggio e luigi di maio a sum #03 nicola biondo marco canestrari il sistema casaleggio davide casaleggio 8 DAVIDE CASALEGGIO VALERIO TACCHINI

davide casaleggio 2 davide casaleggio 3 davide casaleggio 12 beppe grillo davide casaleggio 9 davide casaleggio ai funerali del padre gianroberto davide casaleggio 4 davide casaleggio 6 davide casaleggio 1