I CONTI (CORRENTI) NON TORNANO - SECONDO I PM, ATTILIO FONTANA SAPEVA DEI SOLDI IN SVIZZERA DAL 1997 E FIRMÒ LA DELEGA A OPERARE SUL CONTO, MENTRE LUI HA SEMPRE RIBADITO CHE SCOPRÌ QUEI 5,3 MILIONI LASCIATI IN EREDITÀ DALLA MADRE NEL 2015 - PER IL SUO AVVOCATO PERÒ "NON HA MAI OPERATO NEMMENO UN EURO, DAGLI ANNI 70 I GENITORI GLI AVEVANO DETTO CHE AVEVANO MESSO I LORO RISPARMI ALL'ESTERO, COME AVVENIVA IN TANTE FAMIGLIE BENESTANTI" (BENESTANTI E PARACULE)