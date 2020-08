I FURBETTI DOVE LI METTI? FUORI DALLE LISTA – ZAIA NON RICANDIDERÀ I TRE CONSIGLIERI VENETI CHE HANNO CHIESTO IL BONUS PER GLI AUTONOMI - LO CONFERMA ANCHE LORENZO FONTANA, COMMISSARIO DELLA LEGA IN VENETO (E MOLTO VICINO A SALVINI): “HANNO FATTO UNA GRANDISSIMA SCIOCCHEZZA – LA DOMANDA DEL VICEPRESIDENTE FORCOLIN È STATA RESPINTA, MENTRE BARBISAN E MONTAGNOLI AVREBBERO DEVOLUTO I 600 EURO IN BENEFICENZA…

gianluca forcolin luca zaia

Marco Cremonesi per www.corriere.it

«Dovremo parlarne al nostro direttivo e già ne ho parlato con Matteo Salvini: l’orientamento è quello di non mettere in lista chi ha chiesto il bonus Covid». La conferma arriva da Lorenzo Fontana, già ministro del primo governo Conte e commissario della Lega in Veneto.

lorenzo fontana matteo salvini

Non è una decisione leggera, sono carriere politiche che si chiudono forse per sempre. Fontana dice che «hanno fatto una grandissima sciocchezza» e oltre a questo non si riesce a strappargli.

Anche perché in Veneto gli interessati non sono gli ultimi arrivati: il veneziano Gianluca Forcolin è il vicepresidente della Regione. A presentare domanda parrebbe essere stata la sua socia nello studio di tributaristi di cui fa parte Forcolin. La domanda sarebbe stata, comunque, respinta.

riccardo barbisan

Avrebbero invece ricevuto i 600 euro del bonus e li avrebbero devoluti in beneficenza altri due consiglieri regionali: il trevigiano Riccardo Barbisan e il veronese Alessandro Montagnoli. Che vengono tutti descritti come umanamente «distrutti» dalla vicenda.

luca zaia alessandro montagnoli

Gli interessati si sarebbero fatti avanti anche per le pressioni continue del governatore Luca Zaia: «Non esprimo giudizi perché ognuno avrà la sua giustificazione, le sue motivazioni - aveva detto ieri -. Ci mettiamo poco a fare una sorta di “me too” al contrario. Sospensione e perdita del treno candidature. Se fosse per me quella persona non la candiderei».

alessandro montagnoli riccardo barbisan 1 gianluca forcolin 2 REGIONE VENETO gianluca forcolin