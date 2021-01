“BERLUSCONI HA FERMATO TUTTO” – IL BANANA STOPPA GLI INDECISI DI “FARSA ITALIA” PRONTI A SALIRE SUL CARRO DI CONTE PER SALVARE IL GOVERNO (E LA POLTRONAA) – ANCHE VOLENDO, PER LA MAGGIORANZA ALTERNATIVA DI “GIUSEPPI” NON CI SONO I NUMERI. AL SENATO SONO AL MASSIMO 10, CHE NON BASTANO PER SOSTITUIRE I 18 RENZIANI…