"HO UN PRIMATO IN QUEST'AULA: ESSERE L'UNICO PREGIUDICATO CONDANNATO" - SERGIO CUSANI, GIUDICATO COLPEVOLE PER LA MAXITANGENTE ENIMONT, HA PARLATO DURANTE UN INCONTRO ORGANIZZATO DALL'ANM SUI 30 ANNI DA MANI PULITE: "HO COMMESSO LA COLPA E NON HO CERCATO IL PERDONO, IN QUANTO IO STESSO NON MI PERDONERÒ MAI PER GLI ERRORI COMMESSI" - VIDEO