GABIBBO, FACCE RIDE: CHI PUÒ CREDERE CHE IL "GIAMBRUNO-GATE" SIA SOLO COLPA DEL "FRIGO" DI ANTONIO RICCI? - “STRISCIA LA NOTIZIA” SCRIVE A DAGOSPIA: “ABBIAMO LETTO IL VOSTRO DAGOREPORT E CI TENIAMO A RIBADIRE CHE NON C’È STATO NESSUN COMPLOTTO E NESSUNA INGERENZA DI MEDIASET NELLA SCELTA DEL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI DI TRASMETTERE I FUORIONDA. I FUORIONDA DI GIAMBRUNO - COME SPIEGATO DA RICCI - ERANO IL RISULTATO 'DI UNA FORTUNOSA PESCA ESTIVA'. 'AVEVO DUE FUORIONDA DEL GIORNALISTA IN FRIGO. LI HO USATI. COSÌ COME SON SOLITO FARE'"

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile redazione,

abbiamo letto il vostro dagoreport in cui, tra le altre cose, si scrive: “A quel punto, toccati nel vivo dei loro interessi (Banca Mediolanum), i “padroni” di Forza Italia reagirono con due micidiali missili catodici: i fuori onda di “Striscia la notizia” sulle smanie libertine del compagno della Meloni, Andrea Giambruno”.

Ci teniamo a ribadire - ancora una volta - che non c’è stato nessun complotto e nessuna ingerenza di Mediaset nella scelta del tg satirico di Antonio Ricci di trasmettere i fuorionda.

I fuorionda di Giambruno - come spiegato da Ricci all’Ansa il 21 ottobre 2023 - erano il risultato “di una fortunosa pesca estiva”. “Avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare”.

Ricordiamo che tutti i programmi di Mediaset, in onda e fuorionda, viaggiano su un sistema interno che viene chiamato “bassa frequenza” e che arriva in tutti gli uffici. Chiunque li può vedere e registrare, anche - per esempio - uno spettatore o un visitatore che si trova all’interno di Mediaset e riprende con lo smartphone ciò che passa sui monitor, posizionati anche nei corridoi.

Ancora una volta riportiamo le parole di Ricci in un’intervista al Corriere della Sera del 28 ottobre 2023 in cui si ricostruisce la dinamica dei fatti e di come fosse stato preparato un copione falso per tenere segreto fino all'ultimo il fuorionda: “Nessun dirigente Mediaset mi chiama perché hanno paura che li registri. Si buttavano in mezzo alla regia? Chiamavano i Carabinieri? Io poi, per evitare eventuali intercettazioni e rotture di scatole, avevo preparato - come altre volte - un finto copione, che poi all'ultimo ho sostituito con quello vero”. Nessun missile catodico dei "padroni" di Forza Italia, quindi, visto che nessuno era a conoscenza della messa in onda.

Questi i fatti come sono andati, senza alcuna interferenza esterna a Striscia la notizia.

Un cordiale saluto

L’ufficio stampa di Striscia la notizia

