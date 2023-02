2 feb 2023 15:44

GAFFE E PASTICCI: FRANCESCO ROCCA STA FACENDO DI TUTTO PER NON FAR RIMPIANGERE MICHETTI! “CI SONO IRREGOLARITÀ E ANCHE VIOLAZIONI DI LEGGE NELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA CIVICA DEL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO” . LA DENUNCIA DELL’EX CONSIGLIERE FABIO DESIDERI CHE HA PRESENTATO RICORSO AL TAR DEL LAZIO E ALLA CORTE DI APPELLO – IL RIVALE DEL CENTROSINISTRA D’AMATO: “ORA CAPISCO PERCHE’ ROCCA E’ NERVOSO”