30 nov 2023 16:03

GEERT WILDERS SI CHIAMA FUORI DAL RADUNO DI SALVINI – IL LEADER DEL PARTITO PER LA LIBERTÀ OLANDESE NON PARTECIPERÀ ALLA CONVENTION ORGANIZZATA DA MATTEO SALVINI PER DOMENICA, A FIRENZE. IL MOTIVO? “GLI IMPEGNI PER LA FASE ESPLORATIVA DEL NUOVO GOVERNO”. WILDERS, CHE HA VINTO LE ELEZIONI, STA CERCANDO DI TROVARE ALLEATI PER UN ESECUTIVO (MA NON HA I NUMERI): MEGLIO NON FARSI VEDERE TROPPO IN GIRO CON ALTRI EURO-PUZZONI