1. STAFF TRUMP PENSA A 'COMITATO GUERRIERI' PER RIMUOVERE GENERALI

(ANSA) - Il transition team di Donald Trump sta valutando un ordine esecutivo per la creazione di un 'comitato di guerrieri' composto da personale militare in pensione e con il potere di valutare l'operato e raccomandare l'eventuale rimozione di ufficiali a tre o quattro stelle.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali se Trump approvasse l'ordine ci sarebbe un'accelerazione nella rimozione di generali e ammiragli ritenuti non idonei e "privi delle qualità di leadership richieste". In qualità di commander-in-chief, Trump può licenziare qualsiasi ufficiale a suo piacimento, ma la creazione di un comitato esterno da lui nominato aggirerebbe il tradizionale sistema di promozione del Pentagono, sollevando anche dubbi sulla politicizzazione dell'esercito. Il presidente-eletto nel corso della campagna aveva promesso di rimuovere i 'generali woke', riferendosi agli ufficiali che promuovono la diversità nei ranghi a spese della prontezza.

2. ANTI-NATO, ANTI-EUROPA, STELLA DEI TALK SHOW DI FOX NEWS: TRUMP INDICA PETE HEGSETH, UN VANNACCI AMERICANO, ALLA DIFESA

Immaginate un personaggio da talk show, molto popolare nella tv più populista del Paese, assolutamente digiuno di amministrazione di cosa pubblica ma con le stellette del militare (il che rende ancora tutto da vedere se il Senato confermerà la sua indicazione): non stiamo parlando di Vannacci, e di qualche tv italiana, ma di Pete Hegseth, che ieri sera Donald Trump ha di fatto nominato come nuovo ministro della Difesa: «Pete è un duro – ha scritto il commander in chief – è intelligente e è un vero sostenitore dell’America First. Con Pete al timone, i nemici dell’America sono in allerta: il nostro esercito sarà di nuovo eccezionale e l'America non si tirerà mai indietro».

[…] Commentatore di Fox News e, stando al suo sito, veterano di varie guerre (tra cui Afghanistan e Iraq), Hegseth sembra essere sulla carta la perfetta incarnazione della rivolta di Trump contro i generali del Pentagono […].

[…] Uno che «dico semplicemente che non dovremmo avere donne in ruoli di combattimento». Che ha espresso più volte disprezzo per le politiche woke e ultra radical, di cui ha accusato i leader del Pentagono, compreso il suo massimo ufficiale militare.

Insomma: uno che considera i generali del Pentagono gente di sinistra radical, e è preoccupato molto più di loro che di Putin. Già questo lo rende un tipo interessante, o inquietante a seconda dei punti di vista. Controverso.

Secondo, Hegseth potrebbe entrare ben presto in rotta di collisione specificamente con Charles Q Brown, l’attuale capo di stato maggiore, arrivando a domandarsi nel suo libro se avrebbe ottenuto il lavoro se non fosse stato nero: «È stato a causa del colore della sua pelle? O della sua abilità? […]».

Hegseth ha 44 anni. Ha lasciato l’esercito perché, scrive nel suo libro (The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free), le sue visioni da America First erano state messe ai margini, e «il sentimento era reciproco: neanche io volevo più questo esercito». Inutile rimarcare che quel libro – o i suoi riassunti – hanno entusiasmato Trump.

E dunque scorrendone le pagine abbiamo una chiara idea di quelle che potrebbero essere alcune priorità di Hegseth: le purghe.

«Il prossimo presidente degli Stati Uniti deve rivedere radicalmente gli alti dirigenti del Pentagono per renderci pronti a difendere la nostra nazione e sconfiggere i nostri nemici. Molte persone devono essere licenziate».

Trump disse che capo dello stato maggiore congiunto, Mark Milley, avrebbe dovuto esser giustiziato per tradimento, e Hegseth puntualmente accusa Milley di essere «partigiano fino alla fine» (per i democratici).

Hegseth ce l’ha con l’Europa e la sua inazione nella Difesa, che a suo dire viene così pagata dagli Stati Uniti: «(quei Paesi) sono antiquati, senza armi, invasi e impotenti. Perché l’America, il “numero di contatto di emergenza” europeo per il secolo scorso, dovrebbe ascoltare nazioni ipocrite e impotenti che ci chiedono di onorare accordi di difesa obsoleti e unilaterali con cui non sono più all'altezza? (...) Forse se i paesi della NATO difendessero davvero la propria difesa, ma non lo fanno. Si limitano a urlare contro le regole mentre sventrano i loro eserciti e urlano all'America per chiedere aiuto». Parole di sicura ostilità anche verso la Nato così com’è oggi secondo Trump.

Sulla Cina, Hegseth ritiene che stiano costruendo un esercito «specificamente dedicato a sconfiggere gli Stati Uniti d'America. Hanno una visione a lungo termine a tutto spettro, non solo di dominio regionale ma globale, e noi vogliamo tenere alta la testa con loro».

Sull’Iran, dopo l'assassinio di Soleimani Hegseth chiese a Trump di bombardare gli impianti di produzione energetica, i porti e gli impianti nucleari dell'Iran. […]

Sull’invasione della Russia all’Ucraina, ha detto varie cose, e non è esatto dire propriamente che Hegseth tifi per la Russia. Su Fox criticò l’amministrazione Biden per non aver armato l'Ucraina abbastanza rapidamente, definì Putin un «criminale di guerra» che cerca di ricostituire l’Unione Sovietica: «Cessate il fuoco? Sapete cosa sono per lui i cessate il fuoco? Un’opportunità per riarmarsi».

Tuttavia, non gliene importa nulla di combatterlo: semplicemente, non gliene importa nulla dell’Ucraina e dell’Europa, e pensa che se si difendono da sé, bene, altrimenti Putin faccia un po’ quello che riesce […].

3. IL PRESENTATORE TELEVISIVO TATUATO CHE SARÀ A CAPO DELL'ESERCITO PIÙ POTENTE DEL MONDO E DELLE SUE ARMI NUCLEARI: IL CONTROVERSO EX SOLDATO 44ENNE CHE SARÀ IL SEGRETARIO ALLA DIFESA DI TRUMP

Donald Trump è stato criticato per aver nominato Segretario alla Difesa un conduttore di Fox News di 44 anni senza alcuna esperienza di governo, mettendolo a capo dell'esercito più grande del mondo e di un bilancio di 800 miliardi di dollari.

MARK MILLEY

La nomina di Pete Hegseth, un “anti-woke”, ha suscitato una rapida condanna da parte di molti a Washington, con un sostenitore dei veterani che lo ha definito “senza dubbio il candidato meno qualificato per la carica di Segretario alla Difesa nella storia”.

Mentre alcuni legislatori repubblicani hanno reagito in sordina all'annuncio, altri hanno sottolineato la sua esperienza di combattimento in Iraq e Afghanistan, dove ha prestato servizio come capitano nella Guardia Nazionale dell'Esercito e ha ottenuto due Stelle di Bronzo.

Hegseth è co-conduttore di Fox & Friends Weekend dopo essere entrato a far parte della rete come collaboratore nel 2014 a seguito di una candidatura al Senato in Minnesota non andata a buon fine. Si dice che sia diventato amico di Trump durante le regolari apparizioni del presidente eletto al programma.

[…] Oltre alla sua esperienza di combattimento in Iraq e Afghanistan, Hegseth ha prestato servizio oltreoceano nella Baia di Guantanamo, a Cuba, ed è stato in passato a capo del Concerned Veterans for America, un gruppo sostenuto dai miliardari conservatori Charles e David Koch. La sua nomina potrebbe portare cambiamenti radicali nelle forze armate: il conduttore televisivo si oppone appassionatamente ai programmi di diversità “woke” e al ruolo delle donne in combattimento. Ha anche sostenuto la grazia per i membri del servizio accusati di crimini di guerra.

Questo si aggiungerà ai timori dei Democratici che Trump possa usare i suoi poteri di comandante in capo per effettuare un'epurazione dei generali, dato che Hegseth ha già chiesto in passato il licenziamento di alti dirigenti militari, tra cui il presidente degli Stati Maggiori Riuniti, il generale C.Q. Brown.

“Prima di tutto, bisogna licenziare il presidente degli Stati Maggiori Riuniti”, ha dichiarato Hegseth in un podcast. Ogni generale che è stato coinvolto, ogni generale, ammiraglio, o altro, che è stato coinvolto in una qualsiasi delle stronzate DEI/woke deve andarsene”.

In una recente apparizione su Fox News, Hegseth ha detto chiaramente di ritenere che la Casa Bianca di Joe Biden - gestita dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin - sia gestita da “millennial filo-palestinesi”. Quello che Israele sta per fare è far scendere l'inferno su Hamas. Israele sta per fare una vera guerra. Israele farà una montagna di cadaveri perché Netanyahu non ha intenzione di scherzare”, ha detto.

Se confermato dal Senato, Hegseth erediterà l'incarico di vertice durante una serie di crisi globali, che vanno dalla guerra della Russia in Ucraina al conflitto in Medio Oriente, fino alle crescenti preoccupazioni per la crescente alleanza tra Russia e Corea del Nord.

I critici della sua nomina hanno sottolineato la sua mancanza di esperienza nelle alte cariche. “Hegseth è senza dubbio il candidato alla Difesa meno qualificato della storia americana. E il più apertamente politico. Preparati, America”, ha scritto ieri sera su X Paul Rieckhoff, fondatore di Independent Veterans of America.

[…] Hegseth è l'autore di “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”, che si presenta come ‘la chiave per salvare i nostri guerrieri e vincere le guerre future’.

A giugno, durante un comizio a Las Vegas, Trump ha incoraggiato i suoi sostenitori a comprare il libro dopo aver giurato che, in caso di vittoria, “la roba dei guerrieri sarà eliminata nel giro di 24 ore. Ve lo posso assicurare”.

Un convinto conservatore che abbraccia le politiche “America First” di Trump, Hegseth ha spinto per rendere l'esercito più letale, sostenendo che permettere alle donne di servire in combattimento danneggia questo sforzo.

“Tutto ciò che riguarda gli uomini e le donne che servono insieme rende la situazione più complicata, e la complicazione in combattimento significa che le perdite sono peggiori”, ha detto al conduttore del podcast Shawn Ryan.

Sebbene abbia affermato che la diversità nelle forze armate è un punto di forza, ha detto che ciò è dovuto al fatto che uomini bianchi e appartenenti a minoranze “possono avere prestazioni simili”, ma lo stesso non vale per le donne.

Hegseth ha anche prestato servizio nell'unità della Guardia Nazionale a Washington DC, dove ha affermato che gli è stato impedito di fare la guardia all'insediamento di Joe Biden nel 2021 perché ritenuto un “estremista” per il suo tatuaggio.

Ha dichiarato al podcast Shawn Ryan Show: 'Il tatuaggio della croce di Gerusalemme, che è solo un simbolo cristiano, è ciò che mi ha fatto perdere l'invito. Il mio comandante mi ha chiamato un giorno prima e mi ha detto: “Maggiore, può ritirarsi, non abbiamo bisogno di lei””.

Hegseth ha affermato che qualcuno ha “controllato” i suoi social media, ha trovato il tatuaggio e lo ha “usato come scusa” per etichettarlo come “nazionalista bianco ed estremista”. Questo ha fatto sì che gli venisse revocato l'incarico di guardia all'inaugurazione perché “considerato una potenziale minaccia”.

Un altro tatuaggio di Hegseth è la frase “Deus vult” sul bicipite destro. La frase, che in latino si traduce in “Dio lo vuole”, è associata alle Crociate dell'XI secolo e sarebbe stata usata dai cattolici come grido d'allarme.

“Ho il Deus Vult - Dio lo vuole - che era il grido dei crociati, sul mio bicipite... Il mio pettorale è una croce di Gerusalemme. Israele, il cristianesimo e la mia fede sono cose a cui tengo molto”, ha dichiarato a The Big Lead nel 2020.

Hegseth ha aggiunto di essere appassionato di tatuaggi fin dalla tenera età e di averne fatto il primo durante una vacanza in famiglia. Un altro dei suoi tatuaggi comprende una croce con una spada in mezzo all'avambraccio.

Rappresenta il versetto biblico Matteo 10:34, che dice: “Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma una spada”. Hegseth è sposato con la produttrice televisiva Jennifer Cunningham Rauchet e la coppia si è unita in matrimonio nel 2019. Hegseth ha avuto due precedenti matrimoni, essendo stato sposato con Meredith Schwarz tra il 2004 e il 2009, prima di sposare Samantha Deering.

La nomina di Hegseth è un'ulteriore prova della determinazione di Trump a portare avanti una “guerra ai woke” su larga scala nelle forze armate, dopo essere rimasto frustrato dalla resistenza ufficiale alle sue politiche durante il suo primo mandato.

I cambiamenti politici attesi includono la reintroduzione del divieto per le truppe transgender, la fine delle politiche di viaggio abortiste e una strenua difesa della pratica di intitolare le basi a figure confederate.

Si dice che Trump abbia intenzione di istituire un “consiglio dei guerrieri” per esaminare gli alti ufficiali delle forze armate statunitensi, il che sarebbe il primo passo per affrontare i “generali woke” di cui si è lamentato in campagna elettorale.

Una copia dell'ordine, visionata dal Wall Street Journal, indica che il processo sarà affidato a ex ufficiali che hanno guadagnato la fiducia di Trump.

