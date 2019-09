26 set 2019 11:14

UNA GENERAZIONE DI GRETINI - IL GIORNALISTA AUSTRALIANO ANDREW BOLT, ''NEMICO'' DI GRETA, AI 15ENNI CHE PROTESTANO PER IL CLIMA: ''VOI SIETE LA PRIMA GENERAZIONE CHE HA PRETESO L'ARIA CONDIZIONATA IN OGNI AULA, AVETE UNA TV IN OGNI STANZA, PASSATE TUTTO IL GIORNO A USARE MEZZI ELETTRONICI, NON CAMMINATE, SIETE I MAGGIORI CONSUMATORI DI BENI DI CONSUMO. PROCLAMATE UNA CAUSA NOBILE MENTRE VI TRASTULLATE NEL LUSSO OCCIDENTALE'' - LE CRITICHE: ''NON È COLPA DELLA NUOVA GENERAZIONE, MA DI CHI LI EDUCA''