10 mar 2021 18:00

I GENITORI DI MATTEO NON STANNO SERENI - TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI SONO STATI RINVIATI A GIUDIZIO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOPO IL FALLIMENTO DI TRE COOPERATIVE - IL PROCESSO SI APRIRÀ IL PRIMO GIUGNO, TRA GLI IMPUTATI C'È ANCHE L’AUTISTA DEL CAMPER USATO DALL'EX PREMIER PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DELLE PRIMARIE PD NEL 2012...