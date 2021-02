GENOVA, MALEDIZIONE DEL MORANDI - SCONTRO TRA AVVOCATI DEGLI INDAGATI E PERITI NELLA PRIMA UDIENZA CHE DOVRÀ STABILIRE LE CAUSE DELLA TRAGEDIA DEL 14 AGOSTO 2018. AL MOMENTO SONO 71 LE PERSONE INDAGATE TRA EX VERTICI DI AUTOSTRADE E DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - E OGGI “IL FATTO” RICORDA CHI ERA ‘’IL MINISTRO BUON ALLEATO DELLO STRAPOTERE DEI SIGNORI DEL CASELLO. BASTI RICORDARE CHE DELRIO SI È BATTUTO CON L'UNIONE EUROPEA PER PROROGARE LE CONCESSIONI DEI BENETTON E DEI GAVIO”

Tommaso Fregatti e Matteo Indice per "La Stampa"

Lo slittamento nei tempi del secondo incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi è da addebitare a un software di calcolo. Un programma computerizzato che i periti del tribunale hanno utilizzato per realizzare la perizia depositata alla fine di novembre in cui si misurava la tenuta dei cavi della pila 9, che il 14 agosto 2018 è crollata per prima provocando la morte di 43 persone. I consulenti avevano rifiutato di mettere il software a disposizione delle parti perché «coperto da proprietà intellettuale».

La questione del programma ieri mattina ha rischiato di far saltare il banco nella prima udienza, anticipazione decisiva del dibattimento poiché in discussione sono le cause del disastro, addebitabili secondo i periti stessi alla rottura di un tirante per le carenti manutenzioni di Autostrade per l' Italia. Il giudice Angela Maria Nutini si è ritrovata costretta all' ennesimo rinvio, almeno per quindici giorni a partire da domani.

«Quando - ha spiegato il magistrato - sarà esaurita la discussione delle parti di perizia nelle quali non si fa cenno a calcoli matematici». La stessa Procura, per una volta, si è trovata d' accordo con gli avvocati dei 74 indagati per omicidio colposo plurimo, crollo doloso e attentato alla sicurezza dei trasporti (si tratta di dirigenti e tecnici distribuiti fra Aspi, Spea Engeneering e Ministero delle Infrastrutture): «Il programma di calcolo - ha rimarcato il pubblico ministero Massimo Terrile - dev' essere disponibile. Va data a tutti la possibilità di elaborare i propri calcoli».

Poco prima delle 14 il giudice si è quindi ritirato in camera di consiglio. Per decidere, dopo un' ora circa, che il programma doveva sì essere messo a disposizione anche delle difese; ma l' incidente probatorio non andava rinviato subito, come chiedevano i legali di Aspi, semmai una volta esauriti i capitoli della perizia che non contemplano i calcoli contestati.

Lo stop potrebbe protrarsi per quindici giorni e complica i piani dell' accusa. Sul punto, il procuratore capo Francesco Cozzi ribadisce: «Faremo di tutto perché non finisca come per la strage di Viareggio (dove la prescrizione ha giocato un ruolo fondamentale, ndr). Per me è quasi ovvio ribadirlo e per certi aspetti riduttivo, ancorché quell' inchiesta divergesse per alcuni nodi tecnici essenziali.

giuseppe conte graziano delrio

Ma voglio ricordare che a Genova i processi per disastri colposi non sono mai finiti in prescrizione. Non ci possono essere scorciatoie - aggiunge Cozzi - , ma neppure tempi morti su questo iter, né ci sono su altre attività d' indagine della Procura e della polizia giudiziaria».

«Il progredire del procedimento è comunque continuo: non voglio sbilanciarmi, ma se ci sarà il processo (nel caso in cui il giudice accogliesse le richieste di rinvio a giudizio dei pubblici ministeri, ndr) direi che potrebbe iniziare a fine anno.

Tuttavia non dev' esserci ansia e non dipende solo da noi». Cozzi interviene anche sulla possibilità d' ingresso dello Stato nella compagine societaria di Aspi, attraverso la leva di Cassa depositi e prestiti. «Basta guardare cosa fanno gli altri Paesi, in particolare Germania e Stati Uniti dove agenzie esterne controllano i gestori privati, per capire che occorre cambiare modello».

Nel frattempo la Procura, dopo una serie d' incontri ai vertici, sta valutando se accorpare i tre filoni d' inchiesta extra-Morandi (falsi report sugli altri viadotti a rischio, crollo nel tunnel Bertè sull' A26 e mancata prevenzione nelle gallerie, installazione di barriere fonoassorbenti fuorilegge), creando un fascicolo unico che metta nel mirino il «sistema Autostrade» per come si è protratto almeno fino alla conclusione del 2019.

IL "SISTEMA" DELRIO

Carlo Di Foggia per “il Fatto Quotidiano” - ESTRATTO

Graziano Delrio al ministero delle Infrastrutture è invece un déjà vu non proprio entusiasmante: in tre anni (dal 2015 al 2018) l'ex sindaco di Reggio Emilia, già renzianissimo, non ha mai scalfito il sistema di potere incarnato dal predecessore Maurizio Lupi e dall'ex ras delle grandi opere Ercole Incalza, spazzato via dalle inchieste giudiziarie (per lo più archiviate).

Prima ha sbandierato l'arrivo della mitologica analisi costi-benefici, poi l'ha messa nel cassetto al momento di stilare l'elenco delle grandi opere "strategiche" (valore: 133 miliardi).

È stato un buon alleato dei concessionari autostradali, guardandosi bene dallo scardinare i meccanismi che hanno mostrato, col disastro del Morandi, tutto lo strapotere dei signori del casello. Basti ricordare che si è battuto con l'Unione europea per prorogare le concessioni dei Benetton e dei Gavio.

Piano riuscito, ma bloccato dal successore Danilo Toninelli dopo il disastro di Genova. Nell'accordo col Mit per costruire la Gronda - il passante autostradale di Genova - Aspi aveva ottenuto pure una remunerazione stellare e un maxi-indennizzo a fine concessione (un beneficio calcolato dall'economista Giorgio Ragazzi in quasi 10 miliardi di euro).

