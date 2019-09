GERMANIA IN FONDO A DESTRA – EXIT POLL IN SASSONIA E BRANDEBURGO: BOOM DELL’ESTREMA DESTRA DI AFD ,CHE PRENDE RISPETTIVAMENTE IL 27,5 E IL 22,5 % - MA I PARTITI “TRADIZIONALI” TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO: IL SORPASSO DELLE SVASTICHELLE NON C’È STATO – VIDEO

I cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel, in calo di 7,4 punti, si confermano primo partito con il 32 - 33% dei voti ma i populisti di destra dell'Afd arrivano al 27,5% con un aumento di 17,8 punti: è quanto prevedono gli exit-poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard per le elezioni regionali in Sassonia, uno dei Laender dell'est della Germania in cui si è votato oggi.

In Brandeburgo, invece, i socialdemocratici della Spd, in calo di 4,4 punti, si confermano primo partito con il 27,5% dei voti ma Afd arriva al 22,5% con un aumento di 10 punti.

Le reazioni

Reazioni di tenore opposto, ovviamente, tra gli esponenti politici dei partiti tradizionali, che compongono la coalizione di governo – Cdu e Spd – in difficoltà e l’estrema destra in crescita. Per il ministro e presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, capolista della Cdu, «il nostro è un messaggio, ha vinto la Sassonia gentile». Per il suo antagonista Joerg Urban, capo dell’Afd in Sassonia, però, «il nostro partito ha fatto vacillare vistosamente la roccaforte della Cdu. L’Afd è il vincitore». Analogo tenore da parte del capolista Afd in Brandeburgo, Andreas Kalbitz: «L’Afd è arrivata per rimanere. Ora si fa sul serio».

Le ragioni del successo dell’estrema destra

Una complessa miscela sia di giuste recriminazioni per un'unificazione tedesca ancora incompleta a 30 anni esatti dalla caduta del Muro di Berlino, sia di mancate percezioni della realtà attestata dalle statistiche. E, sullo sfondo, un mancato regolamento dei conti con un passato nazista che la Ddr non volle mai affrontare apertamente per timore di imbarazzanti analogie. Seguendo discorsi e resoconti della campagna elettorale in Sassonia e Brandeburgo, appaiono questi alcuni elementi del successo riscosso dai populisti di destra dell'Afd.

Un successo, tuttavia, che non è stato sufficiente in nessuno dei due stati a conseguire quel clamoroso sorpasso che pure era stato in qualche modo messo in conto alla vigilia.

