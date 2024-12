Estratto dell'articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

andrea giambruno paolo del debbio dritto e rovescio

L’intervista di giovedì sera a Paolo Del Debbio per riparare il veto di Mediaset all’ospitata a Belve è servita anche a un altro obiettivo: tornare in pubblico come moderatore di eventi.

Così sabato Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, ha presentato nelle Marche la biografia di Donald Trump scritta dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e oggi tornerà sul palco a Roma per moderare un convegno tra manager privati e pubblici nominati dal governo Meloni, amministratori e anche esponenti di governo: Giambruno sarà il presentatore unico di Imagine Italy, l’evento annuale organizzato da Ericsson Italia, la multinazionale della tecnologia che quest’anno dedicherà i panel al 5G.

gennaro sangiuliano andrea giambruno porto santelpidio

Al Palazzo delle Esposizioni il “giornalista e autore televisivo” (così viene indicato nella locandina) modererà panel con alcuni dei principali manager di aziende partecipate nominati dal governo della ex compagna: ci sarà uno speech dell’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, un intervento del sindaco di Roba Roberto Gualtieri mentre dalle 16 in poi modererà un confronto sul 5G e la logistica con l’ad di Terna Giuseppina Di Foggia, il ceo di Rete ferroviaria Italiana Gianpiero Strisciuglio e Nicola Carlone, comandante generale delle Capitanerie di Porto.

andrea giambruno giorgia meloni - meme by emiliano carli

Di 5G parleranno anche manager di aziende pubbliche e private attive su dossier che coinvolgono lo Stato, come Tim […] e Open Fiber […] o Infratel, la società del ministero delle Imprese titolare dei bandi per la rete in fibra vinti dai due gruppi delle Telecomunicazioni. […]

Oltre al presidente di Ericsson Andrea Missori, l’ospite d’onore sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che chiuderà il convegno. Il segretario della Lega ha ottimi rapporti con Giambruno e già a fine agosto i due avevano duettato alla festa di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

[…] Già sabato a Porto Sant’Elpidio ha presentato il libro di Sangiuliano. Durante l’incontro l’ex ministro, che si è dovuto dimettere per la mancata nomina da consulente dell’ex amante Maria Rosaria Boccia, Sangiuliano si è sfogato: “Il peggio non è alle spalle, sono oggetto di violenza”.

LOLLOBRIGIDA - SANGIULIANO - GIAMBRUNO - MEME

Con l’evento di oggi l’ex compagno della premier vuole riprendere l’esposizione pubblica a tutto tondo. Ci aveva provato accettando l’invito di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2 ma, come ha raccontato Il Fatto, l’ospitata è saltata per il veto di Mediaset che ha riparato con l’intervista a Del Debbio. Giambruno avrebbe anche dato un aut aut all’azienda: o mi fate tornare in video o me ne vado. Nelle ultime settimane si è aperta una trattativa con i piani alti del Biscione per un addio.

