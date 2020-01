GIANROBERTO, ''THE GENIUS'' - VIDEO: FARAGE NEL GIORNO DEL SUO TRIONFO SULLA BREXIT SPENDE PAROLE IN LODE DI CASALEGGIO SENIOR E GRILLO: ''SONO STATI GENIALI, IL BREXIT PARTY SI È ISPIRATO A LORO, AL LORO MODO DI COMUNICARE DIRETTAMENTE CON GLI ELETTORI. È TRISTE VEDERE LA FINE CHE HA FATTO IL MOVIMENTO 5 STELLE''. IL GURU SAREBBE STATO D'ACCORDO

FARAGE ESALTA CASALEGGIO SR: BREXIT PARTY L'HA COPIATO

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

Nigel Farage lo chiamava «Robertow», Gianroberto Casaleggio; oppure più frequentemente «the genius». Forse troppo generoso, ma è così che lo ha chiamato anche ieri. Come è noto, e lo raccontammo su La Stampa, il principale finanziatore della Brexit e del comitato LeaveEu, Arron Banks, sostiene che la loro impresa politica - il passaggio dallo Ukip a The Brexit Party - è stato nient' altro che il processo di costruzione di una «copia carbone digitale del Movimento 5 stelle nel Regno Unito», anche se è abbastanza chiaro che Farage e Banks non pensano certo a quel che resta oggi di quel Movimento, aggrappato alle poltrone parlamentari e disposto a allearsi con l' ex nemico numero uno, il Pd.

Il gennaio 2015, l' annus horribilis che inaugura la corsa del Regno Unito verso la costituzione dei comitati per la Brexit (il 17 novembre LeaveEU è allo stesso tavolo con Cambridge Analytica a Londra, e Farage è seduto in prima fila), si apre con un viaggio importante e epocale di Farage, Raheem Kassam (poi braccio destro di Bannon in Uk), e del futuro team di LeaveEU, in via Morone, alla Casaleggio Associati.

Ieri però, al margine della discussione sulla Brexit al parlamento europeo, argomento che in teoria lascia poco spazio per altre riflessioni, qualcuno ha avvicinato Farage chiedendogli di «Robertow». E Farage, considerato l' uomo di Robert Mercer e il sodale di Bannon in Uk, si è fermato mentre stava filando via e ha tributato l' ennesimo clamoroso omaggio personale a Casaleggio, dal quale traspare un' amicizia e una vera e propria ammirazione verso di lui.

«Casaleggio era un grande, un grande. Io ho imitato quello che hanno fatto lui e Beppe», ha detto all' agenzia Vista. «Un grande. Lui e Beppe hanno mostrato un nuovo modo di fare politica. Quello che ho cercato di fare con il Brexit Party è stato di modellarlo un po' sulla base di quello che hanno fatto loro. Il fatto di poter comunicare online direttamente con i membri e i sostenitori, di raccogliere le loro opinioni, quello che hanno fatto in Italia è geniale».

Un po' omissivo - perché tralascia tutto il lavoro sull' engagement, sui gruppi online, e sui dati di iscritti e simpatizzanti - ma vero. Poi Farage s' è fermato e ha concluso: «È triste vedere com' è il M5s adesso». Gianroberto sarebbe stato d' accordo.

