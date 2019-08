GIARRUSSO ATTACCA E L’ESPRESSO RISPONDE! – L’EUROPARLAMENTARE GRILLINO SI LAMENTA PERCHÉ IL GIORNALE DI DAMILANO LO CRITICA SULL’ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE: “NON HO FATTO IN TEMPO A DIRE CHE L’ESPRESSO PERDE COPIE CHE SUBITO DAMILANO HA SCELTO DI DARMI RAGIONE USANDO IL POTERE MEDIATICO COME UN MANGANELLO: MI ACCUSANO DI AVER ASSUNTO COME MIO COLLANORATORE IL MIO PIÙ STRETTO COLLABORATORE. VI FA RIDERE? IN EFFETTI…”

Dal profilo Facebook di Dino Giarrusso

Se amate la verità, vi invito tutti a condividere questo post, così da rendere noto al mondo intero a che livello di vergogna sia arrivata la stampa italiana.

Lo squallore del gruppo Espresso/Repubblica continua, e il tentativo quotidiano di delegittimare ad ogni costo la mia figura mi dà conferma del mio buon operato.

Non ho fatto in tempo a dire in TV che L’Espresso perde copie (è la verità, è un fatto) e a Panorama che il M5S è denigrato a prescindere da ciò che fa, che subito il direttore Damilano ha nuovamente scelto di darmi piena ragione, utilizzando il suo potere mediatico come un manganello: non per informare i lettori, ma per colpire un avversario politico con falsi, notizie manipolate, o semplici sciocchezze.

L’ultima accusa che mi rivolge L’Espresso è quella di aver assunto come mio collaboratore il mio più stretto collaboratore. Vi fa ridere? In effetti sembra una barzelletta, ma non lo è. E purtroppo molti cittadini in buonafede ci cascano, questa è la ragione che mi obbliga a rispondere a nani dell’informazione senza alcuna coscienza, che volentieri ignorerei.

I fatti: in campagna elettorale ho annunciato che per creare una squadra di collaboratori SUL TERRITORIO avrei selezionato curriculum e fatto colloqui. È ESATTAMENTE ciò che sto facendo: ho già ricevuto oltre 300 CV che sto vagliando uno per uno (vi assicuro che non è semplice!), e a settembre realizzerò incontri con le figure che reputo più adatte a me, così da avere per ottobre (mese in cui posso iniziare ad assumere collaboratori sul territorio) una squadra completa come previsto.

Diverso è il discorso a Bruxelles, dove -come TUTTI gli europarlamentari- ho già provveduto alle due assunzioni (è obbligatorio spendere almeno il 25% del budget per i collaboratori in loco) e dove ho NATURALMENTE preso due persone di mia assoluta fiducia: Riccardo Sciuto e Massimo Costanza.

Riccardo lavora a Bruxelles da 12 anni, ed ha l’esperienza che mi serve, mentre Massimo è stato il mio collaboratore più stretto in campagna elettorale. Chiunque mi abbia sentito parlare di questo argomento, sa che Massimo non è un parente né “un amichetto”, come scrivono con disprezzo della realtà, anche perché l’ho conosciuto appunto in occasione della campagna elettorale. Ho apprezzato talmente tanto le sue qualità da dire sempre, e pubblicamente: “se verrò eletto, Massimo verrà a Bruxelles con me, mentre per i collaboratori sul territorio farò colloqui in piena trasparenza”.

Credo di essere l’unico in assoluto che li farà, e solo chi ama ricoprirsi di ridicolo può contestare la scelta di essere e rimanere trasparente, nel paese dove il capogruppo del PD in regione Calabria e un importante esponente di FdI, ex Forza Italia, vengono coinvolti in una gravissima inchiesta sulla Ndrangheta, nel silenzio dei media.

Massimo è un attivista del M5S e la sua compagna Moena una bravissima consigliera comunale del M5S a Siracusa: secondo quale folle logica questo dovrebbe rappresentare un problema? Anzi, chi mi conosce sa quanto io mi sbatta per stare SEMPRE VICINO AGLI ATTIVISTI, e come ho detto più volte spero tantissimo che anche TUTTI i collaboratori sul

territorio siano attivisti del M5S, perché credo logico e sensato avere accanto persone che condividano un percorso politico, e non “mercenari” che possano tradite la causa: dove sarebbe il problema? Dove l’incoerenza?

Tutto ciò che faccio avviene nella massima trasparenza e coerenza, e forse proprio per questo la mia persona dà fastidio ai poteri autentici di questo paese, imprenditori da sempre collusi con la vecchia politica ladruncola e legata alle mafie.

Mentre mi smazzo fra cittadini ed attivisti senza risparmiarmi un solo giorno dal 27 maggio, questi gruppi di arroganti tentano di delegittimarmi usando il loro potere mediatico come un’arma impropria. Ma sappiano che non ho perduto la mia anima di iena, e presto presenterò un dossier molto dettagliato sull’uso politico dei media, che vi lascerà sbalorditi, e farà arrossire di vergogna più di uno di loro, che hanno piazzato pareti, amici e amanti, ed hanno il coraggio di alzare il ditino.

Intanto continuerò ad occuparmi degli agricoltori, dei pescatori, degli imprenditori, dei lavoratori e dei cittadini tutti di Sicilia e Sardegna, anche grazie alla preziosa collaborazione di Massimo Costanza, Riccardo Sciuto e degli altri che sceglierò in piena trasparenza perché questo mandato da parlamentare europeo sia quanto mai utile per migliorare la vita di siciliani, sardi e italiani in genere.

Io non mollerò mai, si mettano l’anima in pace, e più scrivono falsità usando ridicoli pretesti pe attaccarmi, più saprò di essere nel giusto, e sarò motivato a continuare per questa strada.

Sarà un agosto caldo per questi signori: seguitemi e scoprirete perché.

Intanto, se vi va, diffondete questo messaggio.

