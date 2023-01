GIARRUSSO, LA PARABOLA DI UN VERO GRILLINO: CAMBIARE CASACCA ALLA BISOGNA – COME PEPPINIELLO CONTE (PASSATO DAL POPULISMO GIALLOVERDE A PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI) E LUIGINO DI MAIO (DAI GILET GIALLI ALLE STANZE DEI BOTTONI), L’EX IENA ENTRA NEL PD DOPO AVERNE DETTE DI TUTTI I COLORI SUI DEM. È VERO: È SEMPRE STATO DI SINISTRA. NEL 2013 OCCUPAVA IL CAPRANICA AL GRIDO DI RODOTÀ-TÀ-TÀ. MA QUINDI CHE C’ENTRA CON BONACCINI?

DINO GIARRUSSO NEL 2013 PER RODOTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. ATTENTO PD, LE IENE ARRIVANO QUANDO C’È UN CADAVERE DA SPOLPARE

Dal “Foglio”

Al direttore - Caro Cerasa, torna D’Alema, arriva Giarrusso e vuole che un cammello abbia difficoltà a passare dalla cruna di un ago.

Valerio Gironi

Risposta di Claudio Cerasa

Come dice Luciano Capone, il Pd dovrebbe stare attento, perché le iene di solito arrivano quando ci sono cadaveri da spolpare.

2. PD, IL PARTITO NEL PALLONE PER L’ARRIVO DI GIARRUSSO DI MAIO SI SFILA: NON ENTRO

Estratto dell’articolo di Laura Cesaretti per “il Giornale”

Per una ex Iena che bussa, un ex ministro che dice «no grazie». Dopo due giorni, il Pd ancora non riesce ad uscire dal farsesco pasticcio in cui lo ha ficcato la furbata del grillino Giarrusso (e la scemenza di chi, nel Pd, gli ha aperto le porte).

Per fortuna l’ex titolare della Farnesina Luigi Di Maio, che ha imparato da tempo l’arte della diplomazia, blocca sul nascere un nuovo tormentone al Nazareno: no, grazie, non ha alcuna intenzione di entrare nel Pd.

«In merito a quanto riportato dal quotidiano “Il Giornale” su una mia iscrizione al Partito Democratico, smentisco categoricamente […]». Insomma, l’ipotesi di una sua adesione è frutto di qualche millanteria. Del resto per un partito che […] continua in maggioranza a pensare che sia necessaria e auspicabile un’alleanza stabile col populismo filo-putiniano dei Cinque Stelle guidati da Conte, non sarebbe una mossa astuta quella di imbarcare il nemico mortale di Giuseppi, l’ex ministro degli Esteri che diede il via alla scissione di M5s contro di lui.

[I dem] nel frattempo sono ancora alle prese con l’incauto acquisto fatto dallo staff del favorito alla segreteria Bonaccini […]. Nelle sue file si è scatenata la caccia al colpevole: chi ha invitato alla kermesse del candidato a Milano Dino Giarrusso, già fervente grillino, anti-vax, insultatore seriale del Pd […]? Nessuno, a quanto pare. O, almeno, nessuno si assume la responsabilità dell’incidente che ha scatenato una valanga di critiche e polemiche […] .

2. GIARRUSSO STORY

Estratto dell’articolo di Valerio Valentini per “il Foglio”

L’imputato alla sbarra la mette sul ridere. “Lo abbiamo fatto apposta, cosicché Matteo Renzi potesse attaccarci e i nostri avversari la smettessero di dirci che Stefano Bonaccini è un suo amico”. Insomma Andrea Rossi, nel cortile di Montecitorio, sceglie l’ironia, per cavarsi d’impaccio.

E’ lui, quest’uomo sempre affabile alla seconda legislatura dopo dieci da sindaco nella sua Casalgrande, nel reggiano, il supremo organizzatore della campagna congressuale di Bonaccini. E anzi, per Bonaccini, Rossi è qualcosa di più. E’ l’uomo-macchina, come usa dire. E’, cioè, il referente romano, e non da oggi. […] E si capisce che allora è con lui, più che con altri, che Bonaccini se la sia presa per il fattaccio di Dino Giarrusso. “Mi assumo le mie colpe”, sorride lui, aspirando il fumo di una sigaretta. “Sono inciampi che possono capitare”.

[…] Perché dietro all’invito sul palco milanese c’è in verità un disegno più ampio, più strutturato, una trama che da mesi lega il Pd a Giarrusso. Almeno da quando, cioè, la mancata candidatura in Sicilia, che lui sperava di ricevere da Giuseppe Conte, lo ha portato in rotta col M5s.

“Lui andrebbe fatto entrate nel nostro gruppo a Bruxelles”, diceva ai colleghi Brando Benifei, che guida la truppa europea del Pd. […] Ora, dicono, Giarrusso “si è messo a disposizione”. Sin da fine dicembre, almeno. Quando, un po’ a sorpresa, lo si vide comparire nella platea del teatro Vascello di Roma, mentre Bonaccini lanciava la sua corsa al nazareno in tandem con Pina Picierno. Eurodeputata anche lei, e non a caso. Del sud pure lei, e pure questo ha un valore, in questa storia. Perché, oltre a esibire i suoi follower, Giarrusso vantava [...] anche quelle 117.211 preferenze raccolte, tra Sicilia e Sardegna, alle Europee del 2019. E insomma era forte in quel meridione in cui Bonaccini [...] temeva qualche smottamento. Era audace sui social. […] [...] deve essere parso un buon affare. Prima che Giarrusso si mostrasse Giarrusso.

