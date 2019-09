GIGGETTO COTTO SUL “FATTO” – SCANZI: “DI MAIO STA DAVVERO FRACASSANDO LE GONADI. DEVE SMETTERLA DI PUNTARE I PIEDI COME UN BAMBINO BIZZOSO. NON MERITA IL RUOLO DI VICEPREMIER. DA SALVINI SI È FATTO TURLUPINARE COME UN BISCHERO, COME LEADER NE HA SBAGLIATE TROPPE E LA SUA USCITA DI VENERDÌ ("O SI FA COSÌ O SI VA AL VOTO") È SCELLERATA PER TEMPI E MODI’’

Andrea Scanzi per “il Fatto Quotidiano”

Detta con un eufemismo, Luigi Di Maio sta davvero fracassando le gonadi. Se ha denotato talento e umiltà nell' imporre Conte premier, ora deve smetterla di puntare i piedi come un bambino bizzoso. È stato un buon ministro del Lavoro e merita forse la riconferma (io preferirei un governo di soli "competenti" come ha ipotizzato Grillo), ma non merita il ruolo di vicepremier.

Da Salvini si è fatto turlupinare come un bischero, come leader ne ha sbagliate troppe e la sua uscita di venerdì ("O si fa così o si va al voto") è scellerata per tempi e modi. Di Renzi non occorre fidarsi mai e di Zingaretti boh, ma è Conte che deve pensare a questo. E la sensazione è che Di Maio, di Conte, sia sempre più geloso.

Di Maio e i 5 Stelle sono stati salvati da Salvini, che col suo suicidio li ha rimessi al centro della scena (regalandogli 7 punti in un mese). Se però Di Maio continua a voler far saltare il banco, ridarà forza all' ex amico Salvini. E avrà - come il Pd - colpe storiche non redimibili e mai perdonabili, perché consegnerà il Paese al peggiore centrodestra d' Europa.

