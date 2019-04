GIOCHIAMO A CHI COMPLOTTA MEGLIO? – BEPPE GRILLO FRA IL SERIO E IL FACETO ANNUNCIA DI VOLER PARTECIPARE AL PRIMO “CONVEGNO” DEI TERRAPIATTISTI ITALIANI: “CERVELLI CHE NON FUGGONO, NON ARRETRANO NEMMENO, ANZI…” – L’ORGANIZZATORE AGOSTINO FAVARI (EX 5 STELLE “DELUSO”): “PER ME È INFLUENZATO DALLA CIA, MA SONO CONTENTO SE VIENE PERCHÉ HO DA FARGLI 4 DOMANDE, MA NON GLI PERMETTEREMO DI FARE UN COMIZIO”

Francesco Curridori per www.ilgiornale.it

I Cinque Stelle in principio erano No Tav, poi sono diventati no Vax e, ora, potrebbero ritrovarsi No Galileo. Il fondatore del Movimento, Beppe Grillo, ha infatti annunciato la sua presenza al primo congresso dei "terrapiattisti" italiani che si terrà a Palermo il prossimo il prossimo 12 maggio.

Spulciando la pagina Facebook del comico genovese, dopo alcuni link sull'esistenza di altri universi o su come trasformare il deserto in energia o sfamare il mondo con le stampanti 3D troviamo un post di sponsorizzazione del "TerrapiattaDay". "Cervelli che non fuggono, non arretrano nemmeno, anzi..." è il titolo scritto in maiuscolo che anticipa la scelta di aderire all'iniziativa.

"Ho deciso di partecipare, a Maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani. Voglio stare in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica è definitiva. #TerrapiattaDay", scrive il comico, ovviamente non nuovo a provocazioni di questo tipo. Passare dalle scie chimiche alla terra piatta, anche per i suoi sostenitori grillini, è un attimo.

Già lo scorso 3 ottobre, sempre sul blog di Beppe Grillo, era apparso un articolo dal titolo: "Sempre più americani credono che la Terra sia piatta" dove, appunto, si esponevano le tesi dei "terrapiattisti" secondo cui le decine di migliaia di foto e di filmati che ritraggono il nostro pianeta nella sua forma sferica sarebbero false così come le immagini dello sbarco dell'uomo sulla Luna.

M5S, IL TERRAPIATTISTA FAVARI: GRILLO? INFLUENZATO DALLA CIA, DEMOCRISTIANO SU TERRAPIATTISTI, VERRA' DA NOI MA VIETEREMO COMIZI (VIDEO)

Da “Un giorno da pecora – Radio1”

“Se Beppe Grillo sa che per me il M5S è influenzato dalla CIA? Si, la mia è una ipotesi avvalorata da ciò che Grillo ha fatto: sui vaccini prima dicevano assolutamente di no, perché c'era il mercurio, e ora invece ne hanno approvati tanti. Ma i vaccini o fanno bene oppure fanno male”.

Non ha dubbi Agostino Favari, organizzatore del congresso dei terrapiattisti, in programma a Palermo il 12 maggio, che oggi è stato intervistato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Anche Grillo è influenzato dalla CIA? “Ipoteticamente sì, la CIA influenza molti Stati”. Secondo lei Grillo è un terrapiattista? “Un po' si e un po' no”.

Insomma, il Cinquestelle fa il democristiano a riguardo. “Si, ed è stato lui a darcene le prove, ve lo dico perché facevo parte dei 5S e credevo in quello che diceva Grillo”. Perché, allora, dovrebbe venire al vostro Congresso? “Perché ha scritto di esser attratto da persone che non si fermano davanti a nulla, e noi siamo persone coraggiose”. Cosa gli chiederà, qualora Grillo sarà presente il 12 maggio? “Sono contento perché ho da fargli 4 domande, non gli permetteremo certo di farsi un comizio: gli propongo un confronto, un minuto lui e un minuto noi”.

Quante persone vi aspettate al vostro congresso? “Il tutto esaurito dalle ultime notizie che ho ricevuto”. Voi sostenete che la terra sia piatta: su quali basi? “Perché abbiamo preso le misure”. Ed è risultata piatta come un disco? “Questa è una cosa caricaturale, vengono create immagini di me con a fianco un disco, che rappresenta la terra, ma non è così, ed è ovvio che non lo sia”. Se non è piatta, com'è secondo voi la forma della terra. “Bisognerebbe andare in Antartide per verificarlo", ha concluso Favari a Un Giorno da Pecora.

