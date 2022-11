24 nov 2022 12:22

GIORGIA, 110 E LAUDER – LA MELONI HA TROVATO IL TEMPO PER INCONTRARE A PALAZZO CHIGI RONALD LAUDER, CAPO DEL CONGRESSO EBRAICO MONDIALE E PERSONAGGIO MOLTO INFLUENTE NEL PARTITO REPUBBLICANO AMERICANO. DI RECENTE, HA ANNUNCIATO CHE NON FINANZIERÀ LA CAMPAGNA DI TRUMP NEL 2024, E SI STA SPOSTANDO VERSO RON DESANTIS – LAUDER HA DETTO DI AVER APPREZZATO IL DISCORSO DELLA FIDUCIA, E POI HA AVUTO UNO SCAMBIO DI CORTESIE E BATTUTE CON LA DUCETTA: “TU SEI PIÙ A SINISTRA DI ME”, HA DETTO ALLA PREMIER, CHE HA ANNUNCIATO DI AVERE IN PROGRAMMA UNA VISITA NEGLI USA A INIZIO 2023…