26 ago 2024 19:59

GIORGIA DOVE SEI? – COME DAGO-DIXIT, DOPO AVER LASCIATO LA MASSERIA BENEFICIO IN PIENA NOTTE, SENZA DARE ALCUNA INFORMAZIONE SULLA SUA DESTINAZIONE, LA MELONI È RIMASTA IN PUGLIA, IN PROVINCIA DI BARI. ED È ANDATA A TROVARE L’AMICO MARCELLO GEMMATO, FARMACISTA PUGLIESE ELEVATO A SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE – LA DUCETTA, CHE ORMAI VEDE COMPLOTTI OVUNQUE, HA VOLUTO TENERE TOP SECRET LA STRUTTURA CHE LA OSPITA INSIEME ALLA FIGLIA GINEVRA, MENTRE LA SORELLA ARIANNA, FRESCA DI ROTTURA CON FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, È VOLATA IN SARDEGNA – MA È NORMALE CHE UN PRIMO MINISTRO NON COMUNICHI I SUOI SPOSTAMENTI?