Estratto dell'articolo di Mattia Feltri per "La Stampa"

In quel condominio di ringhiera che è la politica italiana, gira la solida ipotesi della candidatura alle elezioni europee di Giorgia Meloni e Elly Schlein. Capolista la leader del maggior partito di governo e capolista la leader del maggior partito d'opposizione. E in tutte le circoscrizioni, l'una e l'altra.

Giorgia Meloni starebbe per prendere la decisione poiché […] i sondaggi cominciano a segnalare qualche flessione nei consensi, e ha bisogno di mettere il suo nome – il suo brand – per risparmiare al partito un risultato eccessivamente negativo, molto pericoloso soprattutto se la Lega di Matteo Salvini, come pare, ricominciasse a crescere.

Elly Schlein starebbe per prendere la medesima decisione poiché, a sette mesi dalla vittoria alle primarie del Pd, e già oggi poco salda sulle gambe, ha bisogno di mettere in lista sé e alcuni pezzi grossi del partito – sempre questione di brand, ma anche per prendere più voti di loro e dimostrargli che il problema non è lei.

Presto sapremo se è vero ma io non ci credo. […] La ricostruzione non è plausibile per un paio di motivi. Primo, sarebbe desolante usare le elezioni europee per aggiustare questioncelle interne. Secondo, sarebbe una truffa, poiché né Giorgia Meloni né Elly Schlein si schioderebbero poi da Roma: difficile fare la premier e il capo dell'opposizione da Bruxelles. In pratica sarebbe una dozzinale operazione di marketing basata sul raggiro del popolo nella presunzione che è un popolo imbecille. E non sarebbe da loro, vero?

