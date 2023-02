GIORGIA FA LA DRAGHETTA MENTRE I SUOI FEDELISSIMI SO’ RIMASTI I SOLITI “SBROCCATI” - MELONI SI È ISTITUZIONALIZZATA, TRA UN VIAGGIO IN ALGERIA E I NUOVI RAPPORTI CON L’EUROPA, MENTRE LA SUA SQUADRA È QUELLA DI SEMPRE - GIULIANO FERRARA: “LEI SI È SEDUTA SU UN DIVANO DI SIMILPELLE SIMILDRAGHI. POI COMPARE IL FANTASMA DELLO SBROCCATO: NON SOLO DONZELLI, MONOLOCALIZZATO CON IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO. C’È ANCHE IL CARATTERINO DI URSO, L’INGOMBRANTE CROSETTO, L’IMMAGINE ATTIVISTICA DI LA RUSSA, CONTENTO DEI SUOI BUSTI MUSSOLINIANI. PER NON DIRE DI RAMPELLI…”

Estratto dell'articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

Gli sbroccati della destra, ecco il vero problema di Giorgia Meloni. Lei si è seduta su un divano di similpelle simildraghi, scelta razionale, profilo efficace di una gavetta di totale successo, dal Colle Oppio a Palazzo Chigi in dieci annetti […] ma in questa sospensione tra l’icona del banchiere occidentale e le memorie almirantiane ecco comparire il fantasma dello sbroccato, effettivo e anche potenziale: non solo il giovane Donzelli, monolocalizzato con il sottosegretario Delmastro […] c’è anche il caratterino di Urso, Adolfo il ministro dello Sviluppo economico e mentale, che ha venduto l’accordo con i benzinai mentre qualche pompa chiudeva i battenti […]

c’è l’ingombrante Crosetto, che fisicamente diminuisce e annichila anche i generali dello stato maggiore […] e alligna l’immagine attivistica di La Russa, contento dei suoi busti mussoliniani e soprattutto prono alla chiacchiera politica non precisamente istituzionale, per non dire del Gabbiano, Fabio Rampelli […] e il Rocca con i suoi trascorsi da favola o da romanzo criminale, ahi Roma, che sentina di bei vizi che sei.

Tutto sembra procedere per il meno peggio, viaggi algerini, hub dell’energia, Piano Mattei, si vola alto e ora si vola anche in Polonia, roccaforte dell’occidente antiautocratico, e a Kyiv, subito dopo la cantata a Sanremo, e su tutto le notizie antirecessive, stupidamente ottimistiche ma ottime, sull’economia imbrigliata dalla buona Finanziaria antidebito dopo tutte quelle palle sulle bollette esplosive che non sono mai esplose, tutto al meno peggio e arrivano gli sbroccati. […]

che fatica non tanto governare gli italiani, attività notoriamente inutile, quanto quella di mettere a posto gli sbroccati. A dicembre festeggeranno in piazza gli undici anni dei Fratelloni, […] speriamo […] non si moltiplichino i fenomeni di sbroccamento. Ci vuol poco a incrinare la compagine e a trasformare l’abile Meloni in una efficiente, spregiudicata, veloce, attiva madre di tutti gli sbroccati.

