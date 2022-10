5 ott 2022 12:05

GIORGIA, GUARDATI DAI TUOI ALLEATI - DA QUALCHE SETTIMANA SALVINI E BERLUSCONI SI MUOVONO INSIEME: PREMONO PER AVERE PIÙ POSTI IN UN GOVERNO CHE ANCORA NON ESISTE - PER LORO, PIÙ TECNICI VUOL DIRE PIÙ MELONI DENTRO IL GOVERNO. E DENTRO FRATELLI D'ITALIA INIZIANO I SOSPETTI: LEGA E FORZA ITALIA FANNO SOLO PRESSING O SI PREPARANO A DARE BASTONATE A GIORGIA MELONI DALL'INTERNO...