VOTO A PERDERE – SALVINI HA FRETTA: IERI HA PROPOSTO IL 12 FEBBRAIO COME ELECTION DAY PER LE REGIONALI IN LAZIO E LOMBARDIA. IL MOTIVO È SEMPLICE: DA UN LATO HA PAURA DI LETIZIA MORATTI. DALL’ALTRO, TEME UN CAPPOTTO DELLA MELONI! – LINA PALMERINI: “SI ACCELERA PER NON CONCEDERE TEMPO ALLA CAMPAGNA DELLA CANDIDATA DI CALENDA, IN GRADO DI RUBARE ALLA DESTRA E IMPOVERIRLA” – “C'È POI UN'ALTRA RAGIONE. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA PREVEDONO CHE A MARZO FINIRANNO I SOLDI PER LE MISURE SUL CARO-ENERGIA MENTRE L'ECONOMIA RALLENTERÀ. E IN UNA REGIONE COME LA LOMBARDIA NON SAREBBE LA SPINTA ELETTORALE GIUSTA…”