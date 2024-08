24 ago 2024 10:12

GIORGIA MELONI DEVE SPERARE NEL SUO NEMICO MACRON – SOLO CON UN ALLUNGAMENTO DELLO STALLO POLITICO IN FRANCIA LA PREMIER PUÒ SPERARE DI VEDER SLITTARE LA “TRAIETTORIA TECNICA” SUI CONTI, CHE CONDANNERÀ L’ITALIA A ANNI DI AUSTERITÀ – IN VISTA DELLA MANOVRA, NON C’È SPAZIO NÉ PER ALLENTARE LE REGOLE SULLE PENSIONI, NÉ PER FARE CONCESSIONI FISCALI. È GIÀ TANTO SE SARÀ CONFERMATO IL TAGLIO DEL CUNEO – LE “BATTUTE” RIVELATORIE TRA GIORGETTI E GENTILONI: IL MINISTRO DEFINISCE “SOVIETICO” IL PNRR E IL COMMISSARIO EUROPEO REPLICA PUNTUTO…