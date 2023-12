GIORGIA MELONI NON VUOLE DARE VISIBILITÀ A CONTE – PEPPINIELLO APPULO NON È STATO INVITATO AD ATREJU. DOPO IL NO DI ELLY SCHLEIN, È STATA LA DUCETTA A FRENARE LA PARTECIPAZIONE DI “GIUSEPPI”. LA PREMIER VUOLE POLARIZZARE LO SCONTRO CON LA SEGRETARIA DEL PD, RITENUTA L’AVVERSARIA PIÙ CONGENIALE. CONTE SA FARSI CONCAVO E CONVESSO, E QUINDI PIÙ PERICOLOSO. PER QUESTO VA TENUTO AI MARGINI…

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per www.lastampa.it

«La verità è che Conte non lo volevano, altrimenti per prima cosa avrebbero sondato la sua disponibilità». Dal quartier generale del Movimento 5 stelle ci tengono a mettere in chiaro che il loro presidente non aveva nessuna preclusione ad accettare un eventuale invito ad «Atreju», la kermesse di Fratelli d’Italia organizzata a Roma dal 14 al 17 dicembre. E che, nel caso, non si sarebbe regolato come Elly Schlein, la quale ha più volte ribadito il suo no a una partecipazione […].

Il punto è che gli organizzatori guidati da Giovanni Donzelli non si sono mossi per avere come ospite l’ex premier, ma hanno cercato altri due esponenti M5s, come il vicepresidente Michele Gubitosa e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Contattati singolarmente e in via informale, senza passare dalla segreteria di Conte e dallo staff comunicazione del Movimento.

A quel punto, però, da via di Campo Marzio hanno preso in mano la pratica e fatto sapere agli sherpa di FdI che, volendo, a rappresentare i 5 stelle sarebbe potuto andare il presidente in persona. In prima battuta, dagli organizzatori è arrivato un via libera a Conte, tanto che i suoi collaboratori hanno iniziato ad attivarsi per definire le regole d’ingaggio della sua presenza davanti alla platea meloniana.

Poi qualcosa si è inceppato risalendo la catena di comando del partito della premier: «Ci hanno detto che preferivano non avere Conte, perché lo avevano già invitato quando era presidente del Consiglio», raccontano dal gruppo parlamentare 5 stelle. Una spiegazione che […] non ha convinto nessuno, perché «se lo avevano chiamato quando erano all’opposizione del nostro governo, a maggior ragione dovrebbero farlo ora che a Palazzo Chigi ci sono loro».

Fatto sta che, di fronte a un «no» sul nome di Conte, anche Appendino e Gubitosa hanno declinato l’invito […]. Le […] fonti 5 stelle, infatti, ipotizzano che sia stata la stessa Giorgia Meloni a opporsi alla partecipazione di Conte, a maggior ragione dopo il rifiuto di Schlein.

Non è un mistero, del resto, che la premier guardi con favore alla polarizzazione dello scontro con la segretaria del Pd, ritenuta l’avversaria più congeniale con cui misurarsi a livello elettorale. In quest’ottica, quindi, il presidente M5s va tenuto il più possibile ai margini del ring politico […]. Accoglierlo sul palco di «Atreju», lì dove Schlein aveva marcato visita, sarebbe stato un assist insperato per l’ex premier. Dunque, no Schlein, no Conte.

