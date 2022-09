GIORGIA MELONI VINCE MA NON CONVINCE IL NEW YORK TIMES - “RIMANE IL TIMORE CHE, UNA VOLTA AL POTERE, LA MELONI SI TOLGA DI DOSSO LA LANA DI PECORA EUROPEISTA E RIVELI LE SUE ZANNE NAZIONALISTE" - IL GIORNALE AMERICANO NON DIMENTICA DI QUANDO "LA DUCETTA" ANDAVA ALL’ATTACCO DELL'EURO (“MONETA SBAGLIATA”) E DEI “BUROCRATI DI BRUXELLES” (“EMISSARI DI SOROS”) - "TEMO L'AGENDA SOCIALE E MORALE DELLA DESTRA", HA DICHIARATO FRANS TIMMERMANS, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, A PROPOSITO DELLA MINACCIA CHE LA COALIZIONE DELLA MELONI RAPPRESENTA PER I VALORI DELL'UE - VIDEO

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Giorgia Meloni, leader della destra dura di un partito che discende da radici post-fasciste e favorita per diventare il prossimo primo ministro italiano dopo le elezioni di questo mese, è nota per i suoi crescendo retorici, il timbro tonante e i discorsi feroci che colpiscono le lobby dei diritti gay, i burocrati europei e gli immigrati clandestini. Scrive il NYT

Ma è diventata improvvisamente morbida quando, in una recente serata, le è stato chiesto se fosse d'accordo, a parte gli avvertimenti, con il consenso storico sul fatto che il leader fascista Benito Mussolini - che lei ammirava in gioventù come un "buon politico" - fosse stato malvagio e negativo per l'Italia.

"Sì", ha detto, quasi in modo impercettibile, tra i sorsi di un Aperol Spritz e i tiri di una sigaretta sottile durante un'intervista in Sardegna, dove ha portato a termine un altro comizio politico ad alto tasso di decibel. Quella semplice sillaba la dice lunga sulla campagna della Meloni per rassicurare un pubblico globale, mentre sembra pronta a diventare il primo politico di stirpe post-fascista a guidare l'Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Un'impresa del genere sembrava inimmaginabile fino a poco tempo fa, e per riuscirci la Meloni - che passerebbe alla storia anche come prima donna a guidare l'Italia - è in equilibrio su un filo ad alta tensione, persuadendo la sua base di "patrioti" di destra dura che lei non è cambiata, mentre cerca di convincere gli scettici internazionali che non è un'estremista, che il passato è passato, non prologo, e che gli elettori italiani, per lo più moderati, si fidano di lei, quindi dovrebbero farlo anche loro.

Il 25 settembre gli italiani voteranno alle elezioni nazionali per la prima volta dal 2018. In questi anni si sono succeduti tre governi di carnagione politica molto diversa, l'ultimo dei quali è stato un ampio governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, un tecnocrate che era la personificazione della stabilità pro-europea. La Meloni ha guidato l'unico grande partito, Fratelli d'Italia, a rimanere fuori dal governo di unità, permettendole di raccogliere i voti dell'opposizione.

Il suo sostegno nei sondaggi è aumentato costantemente, passando dal 4% del 2018 al 25%, in un Paese in cui anche gli elettori moderati sono diventati insensibili ai nomi dei fascisti-comunisti, ma rimangono entusiasti di nuovi e potenzialmente provvidenziali leader. La Meloni ha detto che la sua popolarità alle stelle non significa che il Paese si sia "spostato agli estremi", ma che è semplicemente cresciuto più a suo agio con lei e fiducioso nella sua fattibilità, anche se ha cercato di riposizionarsi più vicino al mainstream europeo.

La Meloni, il cui slogan elettorale è "pronti", è diventata una convinta sostenitrice della NATO e dell'Ucraina, e dice di appoggiare l'Unione Europea e l'euro. I mercati globali e l'establishment europeo rimangono diffidenti. "Temo l'agenda sociale e morale della destra", ha dichiarato di recente Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, a proposito della minaccia che la coalizione della Meloni rappresenta per i valori dell'UE.

Il mese scorso ha chiesto un blocco navale contro i migranti. Ha descritto l'Unione Europea come complice del "progetto di sostituzione etnica dei cittadini europei voluto dai grandi capitali e dagli speculatori internazionali".

In passato ha definito l'euro "la moneta sbagliata" e ha espresso il suo sostegno a Viktor Orban in Ungheria, a Marine Le Pen in Francia e alle democrazie illiberali dell'Europa orientale. Ha esaltato i "burocrati di Bruxelles" e gli "emissari" di George Soros, uno degli spauracchi preferiti della destra nazionalista e dei teorici della cospirazione che descrivono un mondo gestito da finanzieri ebrei internazionalisti.

Rimane il timore che, una volta al potere, la Meloni si tolga di dosso la lana di pecora europeista e riveli le sue zanne nazionaliste, tornando al protezionismo, cedendo ai suoi partner di coalizione che adorano Putin, riducendo i diritti dei gay ed erodendo le norme liberali dell'UE. Gli investitori internazionali e i leader globali hanno torto ad avere "paura", ha detto la Meloni, che è tanto affabile e accomodante in privato quanto amara in pubblico.

Anche nel bel mezzo di un'accesa campagna elettorale, ha rifiutato di abboccare all'amo di un disperato leader della sinistra italiana divisa, che ha lanciato "l'allarme per la democrazia italiana".

"Mi accuseranno di essere fascista da sempre", ha detto la Meloni. "Ma non mi interessa perché in ogni caso gli italiani non credono più a questa spazzatura".

La Meloni sta consegnando razioni di carne rossa alla sua base (l'immigrazione di massa è "uno strumento nelle mani delle grandi potenze" per indebolire i lavoratori, ha ringhiato a Cagliari) e sta cercando di ricucire le fratture con gli altri leader di destra con cui è in corsa in una coalizione.

Il suo principale alleato, Matteo Salvini, è diventato il beniamino della destra dura nel 2018 quando ha trasformato il suo partito, un tempo secessionista e basato sul nord, in una forza nazionalista. Ma la Meloni ha detto che gli elettori di destra sono "tornati a casa, perché io sono di quella cultura, quindi nessuno può farlo meglio di me".

Tuttavia, Salvini sta già creando problemi alla Meloni, chiedendo di riconsiderare le sanzioni contro la Russia. La Meloni ha riconosciuto che l'altro suo partner di coalizione, Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro che ha notoriamente dato il nome di un letto al presidente russo Vladimir V. Putin, l'ha messa "in difficoltà come donna" durante i suoi scandali sessuali Bunga Bunga con giovani donne, quando lei stessa era una giovane donna nel suo governo.

Nessuno dei due partner, sospetta, vuole una donna al comando.

Vorrei dire: "No, non è un problema che io sia una donna"", ha detto la Meloni. "Ma non ne sono più sicura". Ma quando si tratta di essere una donna in politica, la Meloni si è fatta avanti. La sua patina di autenticità dall'accento romano e il suo stile incalzante e incensato sono diventati parte del panorama politico e pop italiano.

Nel 2019, la sua difesa a oltranza della famiglia tradizionale, contro il matrimonio e l'adozione L.G.B.T.Q. - pur essendo lei stessa una madre non sposata - ha spinto i DJ a mettere in scena uno dei suoi furiosi ritornelli: "Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana". È diventato virale. La Meloni lo ha usato come biglietto da visita. Ha intitolato il suo libro best-seller "Io sono Giorgia".

La Meloni è cresciuta senza il padre, che quando era piccola salpò per le Isole Canarie, dove imparò lo spagnolo durante le visite estive. Dopo un incendio appiccato accidentalmente da lei e dalla sorella maggiore, la madre, che a un certo punto scriveva romanzi rosa per sbarcare il lunario, trasferì la famiglia nel quartiere popolare e di sinistra della Garbatella a Roma.

La Meloni era sovrappeso e introversa, ma da quindicenne appassionata di libri fantasy (e di Michael Jackson, da cui ha detto di aver imparato il suo buon inglese) trovò quella che ha definito una seconda famiglia nel Fronte della Gioventù di destra del Movimento Sociale Italiano post-fascista.

Si considerava un soldato nelle perpetue, spesso violente e talvolta fatali guerre ideologiche di Roma tra estremisti comunisti e post-fascisti, dove tutto, dalle partite di calcio alle scuole superiori, era politicizzato. Il leader del suo partito si recò in Israele per rinnegare i crimini del fascismo proprio mentre lei era in rapida ascesa, diventando in seguito il più giovane ministro della Repubblica.

Ma quando il populismo ha travolto l'Italia nell'ultimo decennio, la Meloni ha adottato toni più duri e ha creato l'ultima iterazione della destra dura, Fratelli d'Italia. Ha dichiarato di non sopportare che i suoi membri vengano dipinti come "nostalgici imbecilli", perché ha lavorato duramente per epurare i fascisti e costruire una nuova storia. Come il signor Salvini, ha trasformato i suoi account sui social media in una pasta populista sul muro, alla disperata ricerca di trazione.

Nella città di Vinci ha accusato i francesi di voler rivendicare Leonardo da Vinci come uno di loro. Si è recata in una distilleria di grappa per dare dell'ubriacone all'allora presidente dell'Unione Europea, Jean-Claude Juncker. Ha messo in guardia da un "impero" di "invasori" composto dal presidente francese Emmanuel Macron, dalla tedesca Angela Merkel, da Soros e da Wall Street.

Nel 2018, in occasione della sua conferenza politica annuale, ha ospitato Stephen K. Bannon e ha dichiarato di sostenere il suo sforzo "per costruire una rete che vada oltre i confini europei" e che "guardo con interesse al fenomeno di Donald Trump" e al "fenomeno di Putin in Russia". Ha aggiunto: "E quindi più la rete si allarga, più sono felice".

Ma alle soglie della guida dell'Italia, la Meloni ha cambiato rotta. Dopo anni di adulazione per la Le Pen, ha improvvisamente preso le distanze. ("Non ho rapporti con lei", ha detto). Lo stesso vale per Orban. ("Non ero d'accordo con alcune sue posizioni sulla guerra in Ucraina"). Ora definisce Putin un aggressore anti-occidentale e ha detto che continuerà "assolutamente" a inviare armi offensive all'Ucraina.

Ma i critici dicono che ha rivelato la sua vera natura durante un recente discorso a una conferenza a sostegno del partito spagnolo di destra Vox. "Non c'è mediazione possibile. Sì alla famiglia naturale. No alle lobby LGBT", ha urlato in spagnolo. "No alla violenza dell'Islam, sì a confini più sicuri, no all'immigrazione di massa, sì al lavoro per la nostra gente. No alla grande finanza internazionale".

"Il tono era molto sbagliato", ha detto nell'intervista. "Ma mi succede quando sono molto stanca", ha detto, aggiungendo che il suo modo di parlare appassionato "diventa isterico".

Ci sono cose a cui non rinuncerà, tra cui la fiamma tricolore che ha ereditato come simbolo del suo partito.

Molti storici dicono che evoca i bagliori sulla tomba di Mussolini.

La fiamma, ha detto, "non ha nulla a che fare con il fascismo, ma è un riconoscimento del cammino compiuto dalla destra democratica nella nostra storia repubblicana".

"Non spegnere la fiamma, Giorgia", ha gridato un sostenitore mentre la Meloni comandava il palco di Cagliari, dove ha riservato la sua invettiva più tagliente agli attacchi della sinistra che, a suo dire, hanno cercato di dipingerla come "un mostro".

"Non mi fanno paura", ha urlato sopra i cori di "Giorgia, Giorgia, Giorgia". "Non mi fanno paura".

