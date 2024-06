GIORGIA NON DOVREBBE GODERE PER UNA EVENTUALE SCONFITTA DI MACRON ALLE LEGISLATIVE IN FRANCIA: L’ITALIA SAREBBE LA PRIMA VITTIMA DEL PANICO SUI MERCATI – “POLITICO”: “LO SCETTICISMO DEL MERCATO NEI CONFRONTI DELL'ECONOMIA ITALIANA, CON LA SUA CRONICA BASSA CRESCITA E IL PESANTE ONERE DEL DEBITO PUBBLICO, POTREBBE METTERE IN CRISI L'ATTENTO GIOCO DI EQUILIBRI ECONOMICI DELLA MELONI…”

Traduzione dell’articolo di Ben Munster e Hannah Roberts per www.politico.eu

Mentre tutti gli occhi sono puntati sull'incombente lotta tra la Commissione europea e la Francia per le regole di spesa dell'UE, un altro Paese di alto livello potrebbe presto subire uno shock. Da quando si è insediata nel 2022, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha sfidato le aspettative di eccessi populisti con una gestione dell'economia […] per lo più non drammatica.

Questo le ha fatto guadagnare il rispetto dell'establishment dell'UE e dei mercati internazionali, ma i suoi sforzi potrebbero presto essere vanificati: Il disagio dei mercati per la prospettiva di una rottura politica in Francia si sta già diffondendo in Italia e l'establishment politico italiano è sempre più nervoso.

Nelle turbolente due settimane trascorse da quando il presidente francese Emmanuel Macron ha sciolto il parlamento dopo la batosta subita da Marine Le Pen, leader della destra, alle elezioni europee del 9 giugno, il premio di rischio sul debito italiano è aumentato notevolmente: Lo "spread" tra i rendimenti dei titoli decennali di riferimento italiani e tedeschi è aumentato di 0,20 punti percentuali.

Sebbene sia ancora un punto percentuale in meno rispetto a quando la Meloni si è insediata, questo ci ricorda che la fiducia degli investitori non è mai qualcosa che si può dare per scontata.

I costi di indebitamento dell'Italia stanno di conseguenza aumentando proprio mentre si intensifica la campagna dell'UE per la riduzione del deficit di bilancio. All'inizio del mese, la Commissione europea ha rimproverato sette Paesi dell'UE - tra cui Francia e Italia - affermando che le cosiddette "procedure per disavanzo eccessivo", che impongono loro di ridurre il debito, sono giustificate.

Ciò significa che lo scetticismo del mercato nei confronti dell'economia italiana, con la sua cronica bassa crescita e il pesante onere del debito pubblico, potrebbe mettere in crisi l'attento gioco di equilibri economici della Meloni, progettato per placare sia gli elettori che Bruxelles.

Con i partiti di destra e nazionalisti rafforzati nelle elezioni europee e che si prevede aumenteranno in Francia, gli investitori vedono meno probabile la continuazione delle politiche europee di solidarietà economica, da cui paesi come l'Italia sono dipesi durante gli shock economici.

La domanda è se la Meloni sarà in grado di capitalizzare la buona volontà esistente per superare qualsiasi turbolenza - o se sarà costretta ad abbandonare le promesse chiave su tasse e spesa.

Perché la Meloni - una volta populista euroscettica, il cui partito Fratelli d'Italia trae le sue origini dai resti postbellici dei fascisti di Benito Mussolini - è stata così popolare tra i mercati finanziari?

Come ha spiegato a POLITICO Fabio Balboni, analista senior di HSBC per l'Europa, la Meloni ha imparato dagli errori del suo predecessore di estrema destra Matteo Salvini, che è stato ministro dell'Interno dal 2018 e il 2019. Al contrario, la Meloni ha collaborato con i legislatori di Bruxelles sostenendo una politica estera atlantista e favorevole alla NATO, anche se in patria rimane un'integralista nascosta.

Questa cooperazione le ha permesso di guadagnarsi la benevolenza sia delle istituzioni europee (assicurando che quasi 200 miliardi di euro dei fondi UE di nuova generazione per il rilancio dell'economia dopo la Covida fossero destinati all'Italia) sia dei mercati finanziari. Un funzionario della Banca Centrale Europea, parlando a condizione di anonimato, ha sostenuto che, a differenza della Le Pen, la leader italiana è diventata una vera moderata, prevedendo che probabilmente si atterrà alle regole fiscali.

"Sprecherebbe molto del suo nuovo capitale politico" se non lo facesse, ha concordato Davide Oneglia, economista senior della società di consulenza TS Lombard di Londra.

La turbolenza dei mercati francesi ha dato alla Meloni un forte incentivo a giocare con questa reputazione, e il suo governo ha già assicurato che sarà conforme. "Intendiamo rispettare assolutamente [gli impegni fiscali]", ha dichiarato la scorsa settimana il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in risposta alla mossa dell'UE.

Due funzionari dell'UE in stretto contatto con il governo Meloni hanno dichiarato a POLITICO che non c'è alcun segno che Roma abbia intenzione di opporsi alle regole, sostenendo che farlo sarebbe avventato. O, come ha detto un ex funzionario del Tesoro: "Sono attanagliati dal terrore".

Super oneroso

Allo stesso tempo, le buone intenzioni potrebbero non essere sufficienti.

Come ha osservato Balboni, il debito sovrano dell'Italia, il più grande d'Europa con oltre 2.900 miliardi di euro, la rende vulnerabile a qualsiasi panico dei mercati europei, a prescindere da quanto sia stata rigida con i suoi cordoni della borsa.

"Possiamo sostenere che i mercati sono ingiusti, ma è inutile", ha detto Carlo Cottarelli, ex senatore italiano e alto funzionario del FMI che ora dirige il programma di scienze economiche e sociali dell'Università Cattolica di Milano. "È un dato di fatto quando c'è uno shock per l'economia dell'UE, dato il nostro debito pubblico. Anche se non è giusto".

Ma la verità è che l'economia italiana ha molte vulnerabilità, tra cui una crescita cronicamente bassa, l'invecchiamento della popolazione e una regolamentazione invasiva supervisionata da una burocrazia occulta.

Forse la ferita aperta più evidente è il cosiddetto Superbonus, un incentivo fiscale per la ristrutturazione delle case che ha contribuito a gonfiare il deficit di Roma al 7,4% del PIL lo scorso anno.

Roma si è impegnata a dare la colpa del deficit solo a questa politica, ma è un'affermazione un po' azzardata. Oneglia sostiene che l'Italia non ha ancora abbracciato una riforma seria e sta facendo solo il minimo indispensabile per evitare l'imbarazzo economico. Secondo Oneglia, con un ulteriore controllo, i mercati potrebbero iniziare ad accorgersene.

Se così fosse, l'aumento dei costi di interesse potrebbe costringere la Meloni a prendere misure impopolari, come l'inversione del taglio di 12 miliardi di euro alle tasse sul lavoro che ha contribuito al deficit dello scorso anno. Molto dipenderà dalla capacità di Giorgetti di ottenere concessioni quando presenterà alla Commissione i suoi piani di riduzione del deficit alla fine dell'estate.

Dipende anche dall'atteggiamento che l'UE e il nuovo governo francese assumeranno reciprocamente. L'UE ha storicamente assecondato la Francia, soprattutto sulle questioni di bilancio, e soprattutto quando non era l'unica a peccare. Questo potrebbe incoraggiare la Meloni a deviare dalle regole, suggerisce Oneglia.

Ma è un'ipotesi azzardata. Per esperienza dolorosa, Roma sa meglio di chiunque altro che sono i mercati finanziari, non l'UE, a tenere sotto controllo i governi che spendono liberamente. "Si può discutere con la Commissione", ha detto Cottarelli. "Ma non si può discutere con i mercati".

