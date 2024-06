GIORGIA NON VUOLE FARE LA FINE DI MARINE LE PEN – PER EVITARE OGNI POSSIBILITÀ DI “FRONTI POPOLARI” ANTIFASCISTI, LA MAGGIORANZA VUOLE CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE DEI SINDACI (UNA DELLE POCHE COSE CHE FUNZIONA IN ITALIA): CHI PRENDE IL 40% AL PRIMO TURNO, VIENE ELETTO - MOTIVO? AL BALLOTTAGGIO I CANDIDATI DI CENTRODESTRA FINISCONO SPESSO PENALIZZATI RISPETTO ALLA SINISTRA – L’OBIETTIVO? CONQUISTARE, NEL 2026, LA CITTÀ DI ROMA, CHE CON I NUOVI POTERI SPECIALI AVRÀ RISORSE PARAGONABILI A UNA REGIONE…

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per “il Messaggero”

Rompere l'assedio. Sfatare un cliché che da anni, anzi decenni insegue la destra italiana.

Quei ballottaggi che spesso risvegliano il centrosinistra dal suo torpore elettorale, compattano al secondo turno il litigioso campo progressista pur di lasciare campo libero al rivale. Il centrodestra è deciso a cambiare la legge sull'elezione a sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Di fatto, a eliminare il ballottaggio: se la modifica dovesse passare, basterà il 40 per cento per conquistare la guida della città. E non più, come è previsto oggi, il 50 per cento, soglia fatidica e spesso proibitiva per i "patrioti" oggi al governo. È un piano tessuto dalla maggioranza alla Camera come al Senato, mentre a Palazzo Chigi trattengono il fiato per centodue Comuni […]

Il blitz, salvo imprevisti, andrà in scena nelle Commissioni Affari costituzionali di Palazzo Madama e Montecitorio dove ha iniziato il suo esame il Testo unico degli enti locali, la legge omnibus che decide le regole del gioco dei comuni italiani, dalla scelta della giunta alle disposizioni elettorali. Ebbene, è qui che il governo […] potrebbe provare a inserire la norma anti-ballottaggio.

Non subito, più probabile alla ripresa dei lavori, dopo l'estate. Dopotutto il ritocco serve a preparare le prossime sfide per i comuni. Una su tutte: la partita per la conquista di Roma nel 2026, la speranza viva di Giorgia Meloni e del suo partito di sfilare al centrosinistra la Capitale d'Italia. È un sogno che ha iniziato a riprendere forma, nei caminetti del partito meloniano, man mano che il voto romano si avvicina.

Peraltro con una posta in palio altissima: come anticipato dal Messaggero, il governo ha iniziato a lavorare alla riforma per i poteri speciali a Roma Capitale con un testo abbozzato dagli uffici legislativi della presidenza del Consiglio. Sicché fra due anni, al centro della sfida per il Campidoglio, potrebbe esserci un Comune con competenze e risorse simili a una Regione italiana.

[…] La storia delle ultime tornate elettorali nella Capitale, in effetti, è emblematica della "bestia nera" ballottaggio per la destra. Fatta eccezione per il caso Alemanno, quando il sindaco di An stravinse nel 2008 anticipando il successo a valanga di Silvio Berlusconi alle politiche, il doppio turno ha spesso sbarrato la strada ai candidati sindaci conservatori, spianandola invece al centrosinistra, da Rutelli a Veltroni e Marino. E questo con buona pace della marea di voti incassati al primo turno dai candidati di destra.

Perfino Enrico Michetti […] non andò male al primo turno, battendo Gualtieri con il 30 per cento delle preferenze. Molto al di sotto del 40 per cento su cui ora il governo vorrebbe appiattire la soglia della vittoria, anche se all'epoca pesò sulla prima tornata il fattore Calenda, l'enorme successo riscosso dal leader di Azione candidato sindaco con quasi il 20 per cento nel primo round. […]

