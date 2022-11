10 nov 2022 19:38

GIORGIA ON MY MIND! – JOE BIDEN INCONTRERÀ GIORGIA MELONI AL G20 DI BALI! LO HA CONFERMATO IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA AMERICANA, JAKE SULLIVAN: “SARÀ UN'OCCASIONE PER BIDEN DI SEDERSI PER LA PRIMA VOLTA CON I PREMIER DI GRAN BRETAGNA E ITALIA CHE SONO STATI APPENA ELETTI”