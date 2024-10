GIORGIA, UNA PENNA ALL'ARRABBIATA - MELONI HA CAPITO QUAL E' IL SUO FUTURO: SCRIVERE LIBRI - IL REDDITO DELLA DUCETTA È PASSATO DA 293 A 459 MILA EURO, QUASI CINQUE VOLTE QUELLO DI ELLY SCHLEIN, GRAZIE AI DUE LIBRI PUBBLICATI CON RIZZOLI – LA SORA GIORGIA, LA CUI MAMMA ANNA PARATORE HA SCRITTO 217 ROMANZI ROSA, NON ESCLUDE UN TERZO LIBRO SULL’ESPERIENZA A PALAZZO CHIGI - NORDIO PASSA DA 200 A 260 MILA EURO, MENTRE SALVINI...

Antonio Fraschilla per "la Repubblica" - Estratti

Il 2023 è stato un anno importante per la premier Giorgia Meloni, dal punto di vista economico certamente: il suo reddito è passato da 293 a 459 mila euro, quasi cinque volte quello della leader dell’opposizione Elly Schlein. E il grande salto è dovuto soprattutto alle sue avventure letterarie: i due libri pubblicati con Rizzoli, il primo nel 2021 ( Io sono Giorgia ) e il secondo dello scorso anno (La versione di Giorgia).

In questi giorni deputati, senatori, ministri e sottosegretari devono consegnare le dichiarazioni dei redditi in Parlamento, e le prime sono state già rese note. La premier fa il balzo, come detto, grazie ai suoi due libri: in particolare nel 2023 ha incassato l’anticipo sul secondo libro e le royalties del primo che ha venduto quasi 200 mila copie.

Ma soprattutto i diritti venduti all’estero: lo scorso anno Rizzoli ha venduto i diritti in Spagna e Francia, e proprio in questi giorni alla fiera di Francoforte ha venduto i diritti dei libri di Meloni in America e Inghilterra. Un successo editoriale che potrebbe spingere la presidente del Consiglio ad un terza impresa letteraria sull’esperienza della prima donna a Palazzo Chigi: ma si tratta per ora di voci non confermate.

Se i libri fanno ricca Meloni, anche altri esponenti del governo vedono salire il loro reddito, come il ministro Carlo Nordio che passa da 200 a 260 mila euro, mentre il vicepremier Matteo Salvini rimane stabile a 90 mila euro anche se spera nelle royalties del suo libro appena uscito, Controvento edito da Piemme: il vicepremier ha usufruito di detrazioni edilizie, adesso riviste al ribasso dal governo, con rimborso annuale di 1.345 euro.

