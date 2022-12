GIORGIA SPARA SULLA POCHETTE - IL MOVIMENTO 5 STELLE DICE NO ALL'INVIO DI NUOVE ARMI IN UCRAINA E LA DUCETTA SPERNACCHIA CONTE: "SI PUÒ PROPORRE UN REDDITO DI CITTADINANZA AI RUSSI PER CONVINCERLI A RITIRARE LE TRUPPE? - VORREI FOSTE PIÙ CONCRETI, CHE MI AIUTASTE A CAPIRE COSA INTENDETE QUANDO PARLATE DI NEGOZIATI. AL DI LÀ DI QUELLI CHE PENSANO CHE SVENTOLANDO LA BANDIERINA COLORATA SI POSSA OTTENERE LA PACE” - VIDEO

Massimo Balsamo per www.ilgiornale.it

Il Movimento 5 Stelle ha ribadito il suo no all’invio di armi all’Ucraina, invocando una soluzione diplomatica per arrivare al cessate il fuoco. Poi bisogna fare i con la realtà, distante dalle dinamiche elettorali adocchiate da Giuseppe Conte. E il governo ha confermato ancora una volta il suo totale sostegno a Kiev, vittima dell’aggressione russa. Il tema è arrivato in Parlamento e Giorgia Meloni non ha lesinato una stoccata ai pentastellati. Nella sua replica al Senato sulle comunicazioni del Consiglio europeo, il premier ha evidenziato: "Si può proporre un reddito di cittadinanza ai russi per convincerli a ritirare le truppe?". Giuseppi colpito e affondato.

Nella replica al senatore 5Stelle Pietro Lorefice, il presidente del Consiglio ha ricordato che l’invio delle armi all’Ucraina è stato sancito dal precedente governo guidato da Mario Draghi. E il Movimento 5 Stelle ne faceva parte: “A nome dell’Italia voglio ringraziare il M5s per il sostegno che ha dato al popolo ucraino: contano i fatti più delle parole”.

Meloni ha poi sottolineato che tutti vogliono la pace, tutti auspicano il cessate il fuoco. “Non siamo contenti del conflitto in Ucraina”, l’analisi del premier, che non ha lesinato ironie: “Siccome tutti lavorano per la pace, voi - ha continuato in tono ironico - sembrate avere soluzioni che io non ho. Vorrei foste più concreti, che mi aiutaste a capire cosa intendete quando parlate di negoziati. Al di là di quelli che pensano che sventolando la bandierina colorata si possa ottenere la pace. Potete cortesemente spiegarmi i contenuti? L'Ucraina deve arrendersi perché questo ci consente di ottenere la pace?”.

Il messaggio del premier Meloni e del suo governo è chiaro: l’Ucraina non deve arrendersi. La leader di Fratelli d’Italia ha aggiunto: “Non sono d'accordo che Ucraina deve arrendersi, ma se voi ce lo dite almeno abbiamo chiara la posizione del M5s. Oppure, come scritto nella vostra risoluzione, chiedete l'immediato ritiro delle truppe russe: potete dirci come si possono convincere i russi?”

Da qui l’idea di mettere sul tavolo il reddito di cittadinanza, forse lo strumento ideale per convincere Putin. E ancora, sempre nei confronti della banda di Conte: “Oppure ritenete che si debba riconoscere la giurisdizione russa sui territori annessi e oggetto di referendum che considero illegittimi?. La questione è seria, bisogna scendere nel concreto”.

