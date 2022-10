GIORGIA TIENE I SUOI PARLAMENTARI PER IL COLLO – NEL PRIMO GIORNO DI LEGISLATURA LA MELONI HA RIUNITO I 184 ELETTI DI FRATELLI D'ITALIA, HA REGALATO AGLI UOMINI CRAVATTE E ALLE DONNE FOULARD CON IL TRICOLORE STAMPATO SOPRA – LE REGOLE AI SUOI (“NESSUNA ASSENZA IN AULA E SOBRIETÀ”) E IL MESSAGGIO AGLI ALLEATI: “PUNTIAMO A UN GOVERNO AUTOREVOLE, NON C'È SPAZIO PER QUESTIONI SECONDARIE” (A BERLUSCONI E ALLA RONZULLI SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE?)

Antonio Rapisarda per “Libero quotidiano”

Primo giorno "ufficioso" di legislatura. Dal 2018 al 2022 è cambiato tutto: l'aula dei gruppi per l'assemblea congiunta ieri era stracolma. Tanti sono gli eletti di Fratelli d'Italia, il raggruppamento più numeroso non solo del prossimo Parlamento ma dell'intera storia della destra: An si fermò a 157, cinque anni fa erano 49 e adesso - nonostante il taglio dei parlamentari - siamo alla cifra record di 184. I cameramen e i fotografi all'ingresso si arrovellano per riconoscere le matricole («Scusi, lei è un nuovo deputato?», è la domanda frequente) mentre i più "rodati" (Lollobrigida, Donzelli, La Russa) vengono presi d'assalto con la solita richiesta: la lista dei ministri. La risposta è sempre la stessa: «Veti per nessuno ma, se riceveremo l'incarico, governo di qualità».

Una volta entrati - poco prima dell'arrivo della leader, giunta dall'interno, è stato il turno del suo braccio destro Giovanbattista Fazzolari -, "vecchi" e nuovi si conoscono tutti: vuoi perché l'infrastruttura scelta per le candidature è quella di chi ha meritato, sul territorio e nel partito, l'investitura; vuoi perché gli innesti della società civile e del mondo della cultura sono volti conosciuti (come Carlo Nordio, visibilmente emozionato, o Giulio Tremonti).

VIETATO SBAGLIARE

A tutti Giorgia Meloni, accolta da un applauso corale, ha affidato un caloroso ringraziamento: «Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo». Non solo. «Abbiamo rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. E a voi dico: dobbiamo puntare al massimo. E vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie».

Poco prima ecco le parole d'ordine della premier in pectore: disciplina e competenza. «E presenza continuativa e massiccia nei due rami», spiegano all'uscita a Libero i neoeletti. Aule parlamentari dove è stato richiesto da Giorgia un certo stile: non solo nel dress code ma anche nella postura di fronte «alla condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi».

Dunque tutti e tutte giovedì, per la seduta comune a Montecitorio, rigorosamente con la cravatta blu o il foulard "targati" tricolore (donati dalla presidente e dai capigruppo) ma soprattutto tutti e tutte, «ogni qual volta entrerete in Parlamento», consapevoli di dover pensare «a tutti gli italiani che il 25 settembre hanno visto in noi la loro speranza e ci hanno messo in mano il loro futuro».

Il messaggio di accoglienza di Meloni ai 184 deputati e senatori ricalca ciò che aveva ripetuto all'esecutivo di FdI qualche giorno prima: non si può fallire. È questa l'occasione in cui il destra-centro si gioca l'all-in. «L'ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la nostra squadra in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello a questa Nazione, che parta dalle competenze».

Non c'è spazio dunque «per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo». Un obiettivo, il governo politico coadiuvato - ove necessario - da tecnici dotati di visione, che va perseguito al di là degli interessi di partito e delle legittime ambizioni. Del resto la stella polare - ha continuato la leader dei conservatori sgombrando il terreno dalle letture distorte - è la discontinuità da ciò che è andato in scena in questi undici anni, targati di fatto Pd: «Tutto quello che faremo sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale».

FARE IN FRETTA

La certezza di avere con sé un gruppo monolitico, insomma, è un prerequisito fondamentale: l'altro sarà chiudere presto il cantiere con gli alleati. «Se e quando il Presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del Governo», ha confermato Meloni che ha già pronta la road map con le priorità dei primi cento giorni.

«Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia, come il caro bollette, l'approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo».

