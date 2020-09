GIOVANNI TOTI CHIAMA LA VITTORIA: “ALTRI 5 ANNI INSIEME PER RENDERE MERAVIGLIOSA LA NOSTRA REGIONE” - TESTA A TESTA LEGA-PD: IL CARROCCIO AVANTI AL 19,7%, I DEM AL 18,1% E LA LISTA DEL GOVERNATORE “CAMBIAMO” AL 17,9 - GRILLINI AL 9%

giovanni toti con gli occhiali arancioni

Regionali, 3a proiezione Opinio-Rai: in Liguria 54,9% per Toti

Milano, 21 set. (LaPresse) - Nelle terze proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai in Liguria, con una copertura campione del 41%, Giovanni Toti (centrodestra) è avanti con il 54,9% dei voti. Ferruccio Sansa (M5S-Pd) si ferma al 38,2%. Terzo è Aristide Massardo (3,6%), poi Alice Salvatore all'1%.

Regionali, 1/a proiezione liste Rai: in Liguria avanti Lega col 19,7%

ferruccio sansa

Roma, 21 set. (LaPresse) - Lega al 19,7%, Partito democratico e Art.1 al 18,1%, poi Cambiamo con Toti al 17,9%. Queste le prime proiezioni riguardanti le liste per le elezioni regionali in Liguria secondo Opinio Italia per Rai con una copertura del campione del 12%. Fratelli d'Italia è data all'11,5%, il Movimento 5 Stelle al 9%, Forza Italia al 6,9%, mentre la Lista Sansa Presidente al 6,5%.