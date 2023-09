GIRA E RIGIRA SI TORNA SEMPRE A DRAGHI - URSULA VON DER LEYEN AFFIDA A MARIOPIO IL COMPITO DI SCRIVERE UNA PROPOSTA SULLA COMPETITIVITÀ EUROPEA - UNA DECISIONE CHE POTREBBE ESSERE IL PRIMO PASSO PER PORTARE L'EX PREMIER ALLA GUIDA DEL CONSIGLIO EUROPEO NELLA PROSSIMA LEGISLATURA UE - “LA STAMPA”: “VON DER LEYEN, PROBABILMENTE CON IL SUGGERIMENTO DI ANGELA MERKEL, HA MANDATO A MELONI UN MESSAGGIO PRECISO. L'INVESTITURA DI DRAGHI SUONA INSOMMA COME UN AVVERTIMENTO A CHI A DESTRA PENSA CHE IL FUTURO DELL'EUROPA POSSA ESSERE DISCUSSO CON GLI SPAGNOLI DI VOX O IL PARTITO DI MARINE LE PEN”

Estratto dell’articolo di Alessandro Barbera per “la Stampa”

Un anno - giorno più giorno meno - per scrivere una proposta sul futuro dell'Unione. Bruxelles, ieri. Prima di annunciare di aver chiesto a Mario Draghi di firmare un rapporto sulla competitività europea, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva telefonato a Giorgia Meloni. L'articolo apparso la scorsa settimana sull'Economist era il segnale del ritorno in grande stile dell'ex premier e banchiere centrale. Lì dentro c'è la traccia di quel che a suo avviso occorre fare per evitare il declino.

[…] Draghi parte sempre dallo stesso assunto: per non restare intrappolato nella sfida dei giganti emergenti, il vecchio Continente deve farsi più grande e unito. […] cosa c'è dietro una decisione che arriva in un momento di forte tensione fra Roma e Bruxelles. Dice la premier, senza entusiasmo: «Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione. La sua nomina è una buona notizia». Una battuta che riporta alla polemica di questi giorni con Paolo Gentiloni. Come a dire: speriamo ci aiuti più del commissario italiano.

A poche settimane dall'inizio della campagna elettorale per le elezioni europee, fra le grandi cancellerie si stanno giocando delicate partite diplomatiche. Non solo quella per il nuovo Patto di stabilità, sul quale l'accordo entro Natale è sempre più lontano. È notizia di ieri la designazione della tedesca Claudia Buch a successore dell'italiano Andrea Enria alla guida dell'Autorità di vigilanza europea sulle banche. Sta emergendo un accordo sull'asse Berlino-Madrid: la Spagna rinuncia alla sua candidata alla vigilanza (Margarita Delgado) ma in cambio ipoteca la poltrona alla Banca europea per gli investimenti per la vicepremier uscente Nadia Calvino. La decisione […] metterà la parola fine alle ambizioni dell'ex ministro del Tesoro Daniele Franco.

In apparenza la scelta di Draghi per guidare una sorta di comitato per la competitività non ha nulla a che vedere con tutto ciò […] alcuni indizi spingono in un'altra direzione. L'arco temporale del lavoro affidato a Draghi, anzitutto: Von der Leyen, apertamente candidata a succedere a se stessa, ha investito l'ex governatore europeo di un incarico che traghetterà l'Unione nella nuova legislatura.

I sogni di chi (Matteo Salvini) spera di costruire le condizioni per un'alternativa di destra all'accordo con i Popolari europei si infrangono sin d'ora sulla dura legge dei numeri […]«Von der Leyen, probabilmente con il suggerimento di Angela Merkel, ha mandato a Meloni un messaggio preciso». L'investitura di Draghi suona insomma come un avvertimento a chi a destra pensa che il futuro dell'Europa possa essere discusso con gli spagnoli di Vox o il partito di Marine Le Pen.

Secondo alcuni il passo successivo di questa strategia sarà la candidatura di Draghi a presidente del Consiglio europeo, la poltrona dalla quale si governano le riunioni dei leader dei Ventisette e tradizionalmente affidato ad ex capi di Stato. Uno scenario non impossibile […]

