8 giu 2024 14:20

GIRAMENTO DI MELONI! SUL CASO DELLE CHAT ANTISEMITE DEL PORTAVOCE DI LOLLOBRIGIDA, PAOLO SIGNORELLI, FRATELLI D’ITALIA SI CHIUDE A RICCIO: AI VERTICI DEL PARTITO PENSANO CHE LA VICENDA POSSA AVERE EFFETTI NEGATIVI SUL VOTO – L’UNICO IN FDI A PARLARE E’ IL MELONIANO GIOVANNI DONZELLI: "LA SINISTRA TIRA FUORI CHAT PRIVATE DI SEI ANNI FA PER ACCUSARE UN PARTITO. RICORDO CHE LA PROFESSORESSA DI CESARE HA PUBBLICAMENTE DIFESO LA TERRORISTA BALZARANI” (MA PER FORTUNA NON LAVORA PER UN MINISTRO) - VIDEO