GIÙ LA MASCHERA! – ALLA FINE ANCHE DONALD TRUMP HA CEDUTO E SI È MESSO LA MASCHERINA DURANTE UNA VISITA A UNA FABBRICA DI FORD IN MICHIGAN – L’HA INDOSSATA SOLTANTO PER UN BREVE TRATTO, ALL’INTERNO, POI SE L’È TOLTA PRIMA DI INCONTRARE I GIORNALISTI: “NON VOGLIO DARVI LA SODDISFAZIONE”. MA È STATO FREGATO DALLA DEPUTATA SPEIER... – VIDEO

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">OMG! He actually wore one. See, it didn’t hurt that much. Does it have the Presidential seal on it? <a href="https://t.co/aNebLbKpuE">pic.twitter.com/aNebLbKpuE</a></p>— Jackie Speier (@RepSpeier) <a href="https://twitter.com/RepSpeier/status/1263605710748778496?ref_src=twsrc%5Etfw">May 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2176714.html"></iframe>

Giuseppe Sarcina per www.corriere.it

Alla fine anche Donald Trump ha indossato la mascherina. Una foto che dovrebbe essere normale è diventata, invece, uno scoop mondiale.

Fin qui il presidente aveva sempre rifiutato di proteggersi il viso. Non tanto perché, come si legge in una nota della Casa Bianca, «si sottopone quotidianamente al test» sul coronavirus «ed è sempre risultato negativo». La vera ragione l’ha spiegata lo stesso Trump: «Le mascherine non sono compatibili con i ruoli di presidente di leader». Ieri, però, 21 maggio, Trump non è sfuggito alle regole stringenti stabilite dalla Governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer e applicate con zelo dalla Ford. Il presidente degli Stati Uniti ha visitato l’impianto di Rawsonville Components di Ypsilanti, parzialmente riconvertito alla produzione di ventilatori, visori e altro materiale sanitario.

Trump, ha fatto sapere l’azienda, ha messo una mascherina per un breve tratto del percorso interno. «Bill Ford ha incoraggiato il presidente Trump ad indossare una mascherina al suo arrivo», ha dichiarato la casa di Detroit in una nota. «Trump ha indossato la mascherina durante la visita privata a 3 Ford Gts, poi si è tolto la mascherina per il resto della visita». Così — cioè senza mascherina — è ricomparso davanti ai giornalisti: «Non voglio darvi la soddisfazione di vedermi con la mascherina», ha detto. Un fotoreporter, però, finalmente ha spezzato il tabù surreale di Trump in maschera.

