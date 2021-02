IL GIUDICE DEL BENE E DEL MAALOX - TA-ROCCO CASALINO SENZA VERGOGNA: SE LA PRENDE ANCHE CON CHI NON PUO' DIFENDERSI - "RICORDO VITTORIO ZUCCONI COME IL PEGGIOR GIORNALISTA, HA ATTACCATO IL M5S IN MODO VERGOGNOSO, INVENTAVA BUGIE E RACCONTAVA LE COSE IN MODO SBAGLIATO". "IL MIO LIBRO? VENDUTISSIMO, SULLE PIATTAFORME HA SUPERATO NELLE VENDITE IL LIBRO DI OBAMA - DEVO VALUTARE SE PROCEDERE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI FABRIZIO RONCONE CHE HA DEFINITO IL MIO UFFICIO A PALAZZO CHIGI UN 'CAMPO DA CALCETTO'"

rocco casalino a otto e mezzo

Comunicato stampa

"Devo valutare se posso procedere per diffamazione nei confronti del giornalista del Corriere della Sera perché è stata la cosa peggiore e più schifosa che mi sia capitata, caduta nel giorno in cui non ero più portavoce, uno squallore unico", risponde così Rocco Casalino al Tg Zero di Radio Capital in merito alla vicenda dell'articolo (di Fabrizio Roncone) che definiva il suo ufficio a Palazzo Chigi un "campo da calcetto".

VITTORIO ZUCCONI

"Io avevo esattamente lo stesso ufficio che avevano i portavoce prima di me, non era nè più grande nè più piccolo, forse era un metro più grande, sicuramente non è piccolino ma è il classico ufficio da dirigente di Palazzo Chigi. Se avessi buttato giù un muro sarei andato in galera! Vi chiedo: è un atto di sciacallaggio quello? Fatto poi quando uno perde il lavoro...".

Con l'occasione Rocco Casalino torna sul 'premio' che nel 2014 Beppe Grillo affidò all'ex direttore di Radio Capital, Vittorio Zucconi, definito allora "sciacallo dell'anno": "Io ricordo Zucconi come il peggior giornalista, ha attaccato il M5S in modo vergognoso, inventava bugie e raccontava le cose in modo sbagliato". "Il mio libro? Vendutissimo - conclude Casalino - sulle piattaforme ha superato nelle vendite libri importanti come quello di Obama".

fabrizio roncone ricorda l avvocato giuseppe colalucci foto di bacco