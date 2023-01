19 gen 2023 17:54

I GIUDICI DEL BELGIO NON SI FANNO INFINOCCHIARE DAGLI AVVOCATI DI EVA KAILI – LA PROCURA FEDERALE DI BRUXELLES HA ESTESO LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER L’EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO. QUALCHE ORA FA I SUOI AVVOCATI AVEVANO PROVATO A GIOCARSI LA CARTA DELLA TORTURA, SOSTENENDO CHE LE CONDIZIONI IN CUI È DETENUTA LA KAILI VIOLINO LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO”