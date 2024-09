GIULI NON HA CAPITO UNA MAZZA DELLA VICENDA SANGIULIANO-BOCCIA E CONTINUA A RIDURLA A UNA "QUESTIONE DI GOSSIP" (QUANDO INVECE E' TOTALMENTE POLITICA, TANTO CHE LUI ORA FA IL MINISTRO) - AL G7 DELLA CULTURA L'EX CURVAROLO CON L'AQUILA FASCISTISSIMA TATUATA SUL PETTO DICHIARA: "NON ABBIAMO PARLATO DI GOSSIP CON LE DELEGAZIONI INTERNAZIONALI" - L'INTERVISTA DI DAGO A CONCETTO VECCHIO: "SI È TRATTATA DI UNA QUESTIONE POLITICA. SANGIULIANO HA CALPESTATO LA DECENZA ISTITUZIONALE, NON SI È RESO CONTO DI..."

ARTICOLI CORRELATI

Zorro Fiamma e carne - POSTER BY MACONDO

(Askanews) - "Questo G7 può essere ricordato come un momento fondativo per la cultura" e non per le polemiche politiche legate alla vicenda Boccia-Sangiuliano. "non abbiamo parlato di gossip con le delegazioni internazionali", ha aggiunto il ministro che ha ricordato come Sangiuliano, quando citato, è stato applaudito dalle delegazioni.

Il ministro poi ha risposto a una domanda sulla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi e sul suo ruolo di consigliere. "Spero di non perdere Beatrice Venezi - ha detto Giuli - perché una risorsa come lei è ricercata nel mondo. E' ovvio che un direttore d'orchestra così capace è già in viaggio verso tutti gli angoli della terra, dobbiamo cercare di non perderla".

MARIA ROSARIA BOCCIA

gennaro sangiuliano alessandro giuli alessandro giuli gennaro sangiuliano gennaro sangiuliano alessandro giuli foto di bacco pietrangelo buttafuoco - luigi brugnaro - federico mollicone - gennaro sangiuliano - diego della valle - alessandro giuli - biennale di venezia - 2024 GIULIANO L APROSTATA - MEME BY EMILIANO CARLI

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 3 maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 1 Maria Rosaria Boccia Dejan Cetnikovic karaoke radio rock