29 set 2022 08:51

LA GIUNTA MILITARE AL POTERE IN BIRMANIA HA CONDANNATO OGGI L'EX LEADER DEL GOVERNO CIVILE, E PREMIO NOBEL PER LA PACE, AUNG SAN SUU KYI A TRE ANNI DI CARCERE PER AVER VIOLATO LA LEGGE SUI SEGRETI UFFICIALI - CONDANNATO ALLA STESSA PENA ANCHE IL SUO EX CONSIGLIERE, L'ECONOMISTA AUSTRALIANO SEAN TURNELL…