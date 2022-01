25 gen 2022 17:25

GIUSEPPE CONTE MANDA SEGNALI DI FUMO A SALVINI: “LE FORZE DI CENTRODESTRA HANNO IL DIRITTO E IL DOVERE DI PRESENTARE PROPOSTE” – PEPPINIELLO APPULO IMPROVVISAMENTE È DIVENTATO UN FAN DI DRAGHI: “ABBIAMO AFFIDATO AL TIMONIERE UNA NAVE CHE È ANCORA IN DIFFICOLTÀ, NON CI SONO LE CONDIZIONI PER CAMBIARE, NON PUÒ LASCIARE” – PEPPINIELLO VUOLE INCHIAVARDARE “MARIOPIO” A PALAZZO CHIGI PERCHÉ GLIELO CHIEDONO I PARLAMENTARI GRILLINI: SONO TERRORIZZATI DALL’EVENTUALITÀ DI ANDARE AL VOTO ANTICIPATO