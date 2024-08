LA GIUSTIZIA AMERICANA NON SI DÀ PACE: TRUMP VA FERMATO (SE POSSIBILE, PRIMA DELLE ELEZIONI) – IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH HA IMPUGNATO L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO DELLE CARTE CLASSIFICATE TRATTENUTE DALL’EX PRESIDENTE NELLA SUA RESIDENZA DI MAR-A-LAGO – SMITH RITIENE “CARENTE NEL MERITO” LA DECISIONE DELLA GIUDICE AILEEN CANNON (NOMINATA DAL TYCOON)

DONALD TRUMP

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Il procuratore speciale Jack Smith ha impugnato formalmente la decisione di Aileen Cannon, la giudice - nominata da Donald Trump - che ha archivato il caso delle carte classificate trattenute dall'ex presidente a Mar-a-Lago stabilendo che il dipartimento di giustizia non ha il potere di nominare o finanziare procuratori speciali come lo stesso Smith.

documenti top secret trovati dall fbi a mar a lago

Quest'ultimo ritiene che la decisione sia "carente nel merito" e che possa aver conseguenze su altre indagini condotte da 'special cousel', da quelle contro Hunter Biden a quelle contro lo stesso Trump.

"Se l'attorney general non ha il potere di nominare ufficiali inferiori, tale conclusione invaliderebbe la nomina di ogni membro del dipartimento che eserciti un'autorità significativa e occupi un ufficio con continuita', ad eccezione dei pochi che sono specificamente identificati dalla legge", ha scritto Smith nel ricorso di 81 pagine.

JACK SMITH

"La logica del tribunale distrettuale solleverebbe allo stesso modo domande su centinaia di nomine in tutto il ramo esecutivo, compresi i dipartimenti della difesa, del dipartimento di stato, del tesoro e del lavoro", ha aggiunto. A decidere saranno i giudici d'appello dell'11/mo circuito di Atlanta.

