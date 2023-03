GIUSTIZIA BANCOMAT: RENZI INCASSA TUTTO, ANCHE GLI SPICCIOLI – MATTEONZO HA FATTO CAUSA ANCHE A UNA PENSIONATA DI LA SPEZIA, CON UN REDDITO MODESTO E UN FAMILIARE MALATO A CUI BADARE: IN SEDE DI MEDIAZIONE, IL SENATORE MILIONARIO HA ACCETTATO UNA CIFRA DI POCO SUPERIORE A 500 EURO. IL MOTIVO? UN POST FACEBOOK (SIC!) IN CUI LA SIGNORA, “FANTOZZIANAMENTE”, LO DEFINIVA UNA “MERDACCIA”

Estratto dell’articolo di Marco Grasso per “il Fatto quotidiano”

Per Matteo Renzi le cose non sono andate benissimo in tribunale negli ultimi tempi. Prima ha perso una causa contro Marco Travaglio, […] poi un’altra contro il Corriere della Sera, che gli è valsa una reprimenda del giudice, che gli ha ricordato come la giustizia non sia “un bancomat”.

C’è però una vicenda da cui il leader di Italia Viva è uscito vincitore. Si tratta di un risarcimento ottenuto per un post su Facebook in cui una “pasionaria” del Pd, molto nota a La Spezia, lo aveva definito (per l’avvocato difensore della donna Alessandro Cardosi “forse un po’ fantozzianamente”, quindi in modo più bonario di quanto potesse sembrare) “una merdaccia”.

L’autrice del post si chiama Rosanna Cioli, è una pensionata di 72 anni, militante dai tempi del Pci, animatrice del circolo Dem “3 febbraio”, molto vicina ad Andrea Orlando. Quello a Renzi era senza dubbio un insulto, ma per alcuni iscritti della sezione spezzina è stata una sorpresa scoprire che il senatore di Italia Viva abbia accettato una cifra poco superiore a 500 euro per chiudere la vicenda in sede di mediazione.

“Parliamo pur sempre di una pensionata che ha un’entrata modesta e un familiare malato a cui badare”, spiega un militante. […]

