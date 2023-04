GIUSTIZIA CACIO E PEPE: I NO VAX POSSONO INSULTARE, I MEDICI NO – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI È STATO CONDANNATO A RISARCIRE GLI EREDI DEL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER, DIVENTATO UN’ICONA DEI COMPLOTTARI DELL’INIEZIONE: NELL’AGOSTO 2021 LO DEFINÌ UN “RINCOGLIONITO CON PROBLEMI DI DEMENZA SENILE” – I FAMILIARI AVEVANO CHIESTO MEZZO MILIONE, ALLA FINE DOVRÀ SGANCIARE 6MILA EURO. MA SECONDO IL MEDICO CI SONO “DUE PESI E DUE MISURE”: “SE IL METRO DI VALUTAZIONE FOSSE STATO QUESTO ANCHE PER TUTTI I PERSONAGGI CHE MI HANNO INSULTATO E DIFFAMATO IN QUESTI DUE ANNI, ADESSO SAREI MILIONARIO…”

L’infettivologo Matteo Bassetti è stato condannato a risarcire gli eredi dello scienziato Luc Montagnier per averlo insultato durante un dibattito a Sutri, nel Viterbese, con il sindaco Vittorio Sgarbi.

Gli eredi del premio Nobel puntavano a ottenere un risarcimento di 500mila euro, ma il giudice del Tribunale civile di Genova ha parzialmente accolto la richiesta condannando Bassetti al pagamento di 6mila euro.

I fatti risalgono all’agosto 2021 […]. Nel corso del suo intervento, Bassetti si è spinto a definire Montagner «un rincoglionito con problemi di demenza senile». Un’espressione che per il giudice non lasciava dubbi, considerandole «offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona.

Nel caso concreto, le frasi del prof. Bassetti – ha aggiunto il giudice – avendo indiscutibilmente quale destinatario il professore Montagner secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso, erano volte a offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano».

Per quanto soddisfatto per il ridimensionamento del risarcimento deciso dal giudice, Bassetti attraverso il suo legale, Rachele De Stefanis, si è lamentato di non aver ricevuto finora la stessa tutela da parte della giustizia: «Se il metro di valutazione fosse stato questo anche per tutti i personaggi che mi hanno insultato e diffamato in questi due anni, adesso sarei milionario.

Dico solo che sto aspettando da un anno e mezzo l’esito della querela a Paragone. Tutto tace… – dice l’infettivologo citato dal Secolo XIX – due pesi e due misure». […]

