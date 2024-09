GIUSTIZIA A OROLOGERIA PER MARINE LE PEN: IL "RASSEMBLEMENT NATIONAL", DECISIVO PER IL NUOVO GOVERNO BARNIER, A PROCESSO PER L’USO DEI FONDI EUROPEI. JORDAN BARDELLA E’ ACCUSATO DI AVER CONTRIBUITO A FALSIFICARE I DOCUMENTI - SECONDO "LIBÉRATION", NEL 2015 IL DELFINO DI MARINE ERA STATO ASSUNTO COME ASSISTENTE PARLAMENTARE DI UN EURODEPUTATO, MA IN REALTÀ LAVORAVA IN PATRIA PER IL PARTITO. LA REAZIONE: “ROZZO TENTATIVO DI DESTABILIZZAZIONE” – LA LE PEN DOVRA’ COMPARIRE IN TRIBUNALE IL 30 SETTEMBRE CON ALTRE 26 PERSONE…

Anais Ginori per repubblica.it - Estratti

le pen bardella

Marine Le Pen si gode la rivincita dal punto di vista politico, facendo pesare la sua non sfiducia al governo Barnier in Parlamento, ma intanto la leader dell'estrema destra ha davanti un processo per l'uso di fondi europei e il suo delfino, Jordan Bardella, è accusato dal quotidiano Libération di aver contribuito alla falsificazione di documenti per "mascherare" un lavoro fittizio nell'Ue.

Le accuse risalgono a un periodo compreso tra febbraio e giugno 2015 quando Bardella - allora 19 anni - è stato assunto con un contratto a tempo determinato come assistente parlamentare per l'eurodeputato Jean-François Jalkh.

marine le pen jordan bardella

Secondo il quotidiano della gauche, Bardella non ha mai svolto quel lavoro e nell'ambito di accertamenti l'attuale presidente del partito lepenista avrebbe fornito documenti falsi per tentare di allontanare i sospetti. Il Rassemblement National ha reagito al lungo e documentato articolo di Libération, denunciando un "rozzo tentativo di destabilizzazione" e sostenendo che gli accertamenti in proposito non hanno mai verificato eventuali illeciti. In effetti il nome di Bardella non appare tra quelli rinviati a giudizio del processo previsto a Parigi dal 30 settembre.

Le Pen e altre ventisei dirigenti del Rn sono accusati di aver pagato con fondi dell'Ue assistenti parlamentari che però lavoravano per il suo partito in Francia. E' un processo molto atteso perché in caso di condanna le pene, fino a dieci anni di reclusione e una multa fino a un milione di euro, prevedono anche il divieto di candidarsi alle elezioni per cinque anni. Un'eventuale ineleggibilità di Le Pen cambierebbe lo scenario politico in vista della prossima presidenziale.

marine le pen jordan bardella

“Sono certa della mia innocenza”, ha risposto la leader dell'estrema destra in un'intervista alla Tribune Dimanche. Intanto, a pochi giorni dalla nomina, il neopremier Michel Barnier accelera i negoziati per cercare di trovare una quadra per la sua squadra di governo. Barnier ha promesso un esecutivo “non solo di destra”, ma i suoi appelli ai moderati di sinistra faticano a trovare risposte positive

(...)

marine le pen jordan bardella marine le pen jordan bardella - financial times bardella marine le pen MARINE LE PEN - JORDAN BARDELLA - EMMANUEL MACRON - MEME BY EDOARDO BARALDI