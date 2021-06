3 giu 2021 15:27

GONE BIBI GONE - ALLA FINE LAPID E BENNET CE L’HANNO FATTA: È STATO TROVATO L’ACCORDO PER LA “COALIZIONE DEL CAMBIAMENTO” E PER LA PRIMA VOLTA IN 12 ANNI ISRAELE AVRÀ UN GOVERNO SENZA NETANYAHU - IL MECCANISMO SARÀ A ROTAZIONE: NAFTALI BENNET DIVENTA CAPO DEL GOVERNON PER PRIMO, POI TOCCHERÀ A LAPID – MA LA DOMANDA È: RIUSCIRÀ UNA ALLEANZA COSÌ COMPOSITA (CI SONO DENTRO ANCHE GLI ARABI ISLAMISTI DI ABBAS) A GOVERNARE, UNITA SOLO DALLA VOLONTÀ DI MANDARE A CASA NETANYAHU?