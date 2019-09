GONG! MATTEO CONTRO MATTEO - PER SALVINI È RENZI AD AVERE LA GOLDEN SHARE DEL GOVERNO. TIRERÀ LA CORDA, FINO A SPEZZARLA, SPETTINERÀ IL CIUFFO DI CONTE, METTERÀ IN GRAVE DIFFICOLTÀ ZINGARETTI, SVEGLIERÀ DI MAIO DENTRO UN INCUBO - CON UNA MOSSA MACHIAVELLICA RENZI HA MESSO IN UN ANGOLO SALVINI E ORA IL BULLO DI FIRENZE POTREBBE REGALARGLI IL JOLLY PER RITORNARE AL GOVERNO. PER QUESTO IL TRUCE STA PUNTANDO TUTTO CONTRO DI LUI. NE VEDREMO DELLE BELLE...

Amedeo La Mattina per la Stampa

Matteo versus Matteo. Il faccia a faccia nel salotto televisivo di Bruno Vespa sarà la rappresentazione plastica di due avversari che si scelgono per polarizzare lo scontro sulle loro leadership.

Salvini accetta la sfida di Renzi a Porta a Porta perché entrambi hanno l' obiettivo di rappresentare il vero e unico contraltare dell' altro. E il leader della Lega ha già lo schema pronto. «Popolo contro elité, da una parte la Leopoldina delle poltrone, delle spartizioni, dall' altra l' orgoglio di un popolo», è la carica dell' ex ministro dell' Interno che ricorda l' appuntamento leghista del 19 ottobre nello stesso giorno del tradizionale raduno renziano.

Salvini si frega le mani, non gli sembra vero che l' ex premier Pd abbia già dato «la prima pugnalata» a Conte, Di Maio e Zingaretti. Spera che il pungiglione dello «scorpione» provochi quanto prima una crisi di governo. Definisce Renzi un «quaquaraqua, senza dignità, pudore, e onore, prima incassa posti e ministeri, poi fonda un "nuovo" partito per combattere Salvini».

Per il capo del Carroccio è Renzi ad avere la golden share di questa maggioranza. Tirerà la corda, fino a spezzarla, su provvedimenti e nomine, spettinerà il ciuffo di Conte, metterà in grave difficoltà Zingaretti, sveglierà Di Maio dentro un incubo. Con una mossa machiavellica Renzi ha messo in un angolo Salvini e ora l' ex sindaco di Firenze potrebbe regalargli il jolly per ritornare al governo. Per questo il leader leghista sta puntando tutto contro di lui, sta concentrando l' attenzione dell' elettorato del centrodestra.

Dà per scontato che Italia Viva, la nuova creatura politica renziana, eserciterà un' attrazione fatale per elettori moderati, per colonnelli berlusconiani, per lo stesso Cavaliere. Ma secondo Salvini l' altro Matteo non andrà lontano: ha la presunzione di guardarlo dall' alto del suo 34 per cento. «Siamo ritornati a crescere nei sondaggi», ricorda Salvini. «Nella Lega le porte sono aperte, aperte, aperte», è l' offerta del "Capitano" leghista. Ma chi andrà con Renzi? Chi si può fidare di un «pugnalatore»? «Chi viene con noi - avverte il leghista Edoardo Rixi - salirà su una nave grande e affidabile. Coloro che invece andranno con Renzi si imbarcheranno su una scialuppa e alla prima occasione verranno venduti come schiavi ».

