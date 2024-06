GONG: NUOVO ROUND DEL MATCH TRA UE E APPLE – LA COMMISSIONE EUROPEA AVVIA UNA NUOVA INDAGINE CONTRO LA SOCIETÀ DEGLI IPHONE: NEL MIRINO ANCORA LE REGOLE DELL’APP STORE, CHE SECONDO L’UE VIOLANO IL DIGITAL MARKETS ACT, POICHÉ IMPEDISCONO AGLI SVILUPPATORI DI APP DI TERZE PARTI DI INDIRIZZARE I CONSUMATORI VERSO CANALI ALTERNATIVI…

iphone 15 1

(ANSA) - La Commissione Europea ha informato Apple della sua opinione preliminare secondo cui le regole dell'App Store violano il Digital Markets Act (Dma), poiché impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti.

Inoltre, la Commissione ha avviato una nuova procedura di non conformità contro Apple per il timore che i suoi nuovi requisiti contrattuali per gli sviluppatori di app di terze parti e gli app store, inclusa la nuova Core Technology Fee di Apple, non siano in grado di garantire l'effettiva conformità al Dma.

tim cook 1 margrethe vestager iphone 15 3 tim cook 2